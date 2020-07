von sk

Die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Laufenburg wurde am Samstag ausgelöst. Deshalb rückten gegen 11.30 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und der Polizei aus.

Auslösegrund war das angebrannte Essen einer Bewohnerin. Es kam weder zu Personen- noch zu Gebäudeschäden. Nachdem die Räumlichkeiten entsprechend gelüftet waren, konnte alle Bewohner wieder zurückkehren.