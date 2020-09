„Waldkinder, Waldkinder, das sind wir“, sangen die 27 Kinder im Grundschulalter jeden Morgen im Begrüßungskreis als Einstimmung auf die Laufenburger Waldtage in Rotzel in der Nähe des Sportplatzes. Das Ganztagesbetreuungsangebot, das die Lehrer Daniela Krebs und Malte Thomas ins Leben gerufen hatten, fand in den beiden letzten Ferienwochen statt und sollte die Kinder in der Natur beschäftigen. Dies konnte trotz der anhaltenden Corona-Pandemie dank eines Hygienekonzeptes für Kinder in diesem Altersbereich stattfinden.

Die Waldtage Die Laufenburger Waldtage fanden in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und stellen ein Ganztagesbetreuungsangebot für Grundschulkinder dar, um eine bestehende Betreuungslücke zu schließen. Ins Leben gerufen haben dieses Projekt Daniela Krebs und Malte Thomas. Die Kinder werden an das Spiel im Wald und der Natur herangeführt.

Das Betreuerteam bestand in der ersten Woche aus der Waldpädagogin Dagmar Ebner, Bettina Gerigk und Johanna Schmidle und in der zweiten Woche aus Nora Tröndle, Lea Thoma und Michelle Güntert sowie den beiden Initiatoren Krebs und Thomas. Sie regten die Kinder auf vielfältige Weise zum Erkunden des Waldes und dessen Materialien an. Es wurde geschnitzt, gebastelt, Waldhütten gebaut und Tiere durch Becherlupen beobachtet.

Einige der Waldkinder bauten gemeinsam an Waldhütten, auf die sie am Ende besonders stolz waren. | Bild: Michelle Güntert

Der Tag begann für die Kinder in der morgendlichen Runde, in der ein Begrüßungslied gesungen wurde. Anschließend ging es in den Wald, wo die Kinder in der Schnitzwerkstatt angeleitet wurden und daneben frei spielen durften. Das Mittagessen wurde im Vereinsheim des FC Rotzel eingenommen.

Laufenburg Die ersten Waldtage in Laufenburg gelten bei den Betreuern als voller Erfolg und sollen daher nächstes Jahr wiederholt werden

Auch der Nachmittag wurde vorwiegend im Wald verbracht, wo auch gemeinsame Spiele auf dem Programm standen. An einem Tag unterstützte Martin Goßler das Betreuungsteam und machte mit den Kindern einige Geschicklichkeitsübungen. Zudem klärte er sie über den Borkenkäfer auf, der die hiesigen Wälder zunehmend zerstört.

Die Waldkinder und das Betreuungsteam der zweiten Woche Nora Tröndle und Lea Thoma (links außen) sowie Initiatorin Daniela Krebs (rechts außen) hatten viel Spaß beim gemeinsamen Spiel im Wald und der Natur. | Bild: Michelle Güntert

Ein halber Tag wurde an der Rotzler Wühre verbracht, bei der die Kinder sich im und am Bach beschäftigen durften. Dabei wurden kleine Bötchen aus Holz und Blättern gebaut und schwimmen gelassen. Zum Abschluss der Woche gab es für die Kinder eine Schatzsuche mit mehreren Stationen, bei denen sie verschiedenste Aufgaben zu lösen hatten, um den Schatz zu heben. Sie mussten unter anderem Schätzfragen beantworten und Waldtiere erraten sowie gemeinsam an einer Lösung zur Überquerung eines kleinen Grabens arbeiten. Ein Grillfest zur finalen Krönung der gemeinsam verbrachten Zeit durfte am Ende auch nicht fehlen. Insgesamt hatten die Kinder viel Spaß am Spiel im Wald und der Natur und konnten viele Erfahrungen sammeln.