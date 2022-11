von Charlotte Fröse

„Das Ende naht“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger zu Beginn der Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau in Hochsal und Rotzel am Donnerstagabend im Rotzler Bürgerhaus Nord. Bis das schnelle Internet allerdings in allen angemeldeten Haushalten der beiden Ortsteile angekommen ist, wird es noch etwas dauern. Noch sei nicht alles fertig, aber die Arbeiten seien nach rund acht Jahren der Vorbereitung und Planung auf der Zielgeraden, betonte Krieger.

Breitbandausbau Die Hausanschlüsse in Hochsal und Rotzel sollen bis Ende des Jahres zu einem größeren Teil betriebsbereit sein. Mängelbeseitigungen im Bereich des Tiefbaus erfolgen im kommenden Jahr. Netzeigentümer ist die Gemeinde Laufenburg. Hauseigentümer sorgen ab Eingang Glasfaser im Haus selbst für die Verkabelung im Gebäude und die Kopplung des Hausnetzes mit dem Gemeindenetz. Der jeweilige Netzbetreiber setzt sein Netzabschlussgerät zur Versorgung mit dem schnellen Internet.

Die Verzögerungen beim Bau, auf die Krieger kurz einging, waren vor allem der Insolvenz der Baufirma zuzuschreiben. Es sei derzeit nicht möglich zu sagen, welcher Hausanschluss wann tatsächlich freigeschaltet werde. Zügig, aber Schritt für Schritt, würden die Anschlüsse freigegeben, erklärte Krieger auf die Fragen von ungeduldigen zukünftigen Nutzern. Immerhin konnte er aktuell vermelden, dass die übergeordnete Backbone-Leitung, welche vom Landkreis gebaut wird, bereits fertig ist.

In der Informationsveranstaltung, die zusammen von der Stadt Laufenburg und der Firma Stiegeler aus Schönau, letztere ist im Landkreis Waldshut Betreiber des Breitbandnetzes, veranstaltet wurde, war der Bedarf an Informationen groß. Entsprechend viele Besucher füllten den Saal. Vor allem Fragen, wie es im Bereich der Hausanschlüsse weitergehe, wenn das Netz soweit sei, standen im Mittelpunkt. Antworten darauf hatte Burak Can, Mitarbeiter der Firma Stiegeler. Er informierte die Zuhörer über die Technik und die von der Firma Stiegeler angebotenen Preise und Konditionen zur Nutzung von Internet, Telefonie und TV. Weiter erklärte er unter anderem die technische Art der Verkabelung im Haus, den zeitlichen Ablauf und er informierte zudem über einen möglichen Anbieter-Wechselprozess.

Wichtig zu wissen sei es, dass jeder Hauseigentümer für die nötige Verkabelung im Haus selbst verantwortlich sei, betonte Can. Der Anschluss bis ins Haus wird von der Stadt Laufenburg als Netzeigentümer gelegt. Der Netzbetreiber setzt nach Abschluss eines Signalliefervertrags das Netzabschlussgerät, welches dann über die Hausverkabelung die einzelnen Geräte mit dem schnellen Internet versorgt.

Damit alles klappt und das schnelle Netz im eigenen Haus zeitnah genutzt werden kann, empfahl der Fachmann der Firma Stiegeler, möglichst frühzeitig einen Vertrag für die Nutzung abzuschließen und eine Elektrofachfirma mit ins Boot zu holen, um die internen Verkabelungen vorzunehmen. Eine vorzeitige Installationen im Haus könnte dafür sorgen, dass das neue Netz ohne Zeitverzögerung zu nützen wäre.