Der Bruder als Beschuldigter, die Schwester als Strafklägerin und der Schwager als Opfer: Speziell war die Konstellation eines Strafverfahrens vor dem Bezirksgericht Laufenburg. Am Ende wurde die Schwester Zeugin, wie Kantonspolizisten den Bruder noch während der Urteilsbegründung in Handschellen abführten. Laufenburgs Bezirksgerichtspräsident Beat Ackle verwies ihn des Saals, weil er Ackles Ausführungen immer wieder verbal unterbrach. Und das, nachdem er im Verfahren nichts hatte aussagen wollen.

Ackle hatte Licht in ein Familien- und Eifersuchtsdrama zu bringen versucht, das sich im Sommer 2022 in einer Gemeinde im oberen Fricktal zugetragen hatte. Dabei hatte der Abend im gemeinsam bewohnten Haus zunächst entspannt und mit Musik und Tanz begonnen – aber eben auch mit Alkohol und zwar viel davon. Darüber, was dann passierte, gingen die Versionen auseinander. Laut Staatsanwaltschaft, basierend auf den Aussagen der Schwester, soll der Beschuldigte brutal über den wehrlosen Schwager, der zudem auch sein Chef war, hergefallen sein. Durch Faustschläge ins Gesicht wäre dieser gemäß Anklage sogar beinahe auf dem rechten Auge erblindet. Und der Beschuldigte soll ihn weiter geschlagen und getreten haben, selbst als dieser wehrlos am Boden lag.

Und die Verteidigung? „Alles Lüge“, hieß es da. Der Beschuldigte habe den Privatkläger stattdessen mit seiner damaligen Freundin im Bett erwischt. Und davon auch ein Beweisfoto gemacht, was die Schwester aber vernichtet habe. „Mein Mandant war seiner Schwester ein Dorn im Auge. Sie wollte ihn loswerden, raushaben aus dem Haus“, sagte der Anwalt. Dass die Verletzungen von seinem Mandanten herrühren, bestritt der Verteidiger. Das, wie der Beschuldigte, ebenfalls stark alkoholisierte Opfer habe sich diese durch Stürze selbst zugefügt.

Das wiederum sagte die Schwester aus: Sie schilderte den – nüchternen – Bruder als friedlich, hilfsbereit und anständig. Doch der Alkohol habe ihn verändert, zu „einer ganz anderen Person gemacht“. Die Staatsanwältin sah ihn berauscht sogar zum „Tier“ verwandelt, wie sie es in ihrem Plädoyer formulierte.

Zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren wollte die Staatsanwaltschaft den 33-Jährigen bestraft sehen – vor allem der versuchten schweren Körperverletzung wegen, aber auch wegen Tätlichkeiten und Sachbeschädigung. Die Staatsanwältin sprach von einem erheblichen Verschulden. Und die Gefahr, mit einem neuerlichen Gewaltausbruch rückfällig zu werden, sei groß, begründete sie die Forderung, ihn für sieben Jahre des Landes zu verweisen.

Die Verteidigung stattdessen forderte einen vollumfänglichen Freispruch, die sofortige Entlassung, den Verzicht auf die Landesverweisung sowie rund 160.000 Franken Entschädigung für die 14 Monate in U-Haft, die der Mann schon verbüßt hat.

Am Ende entschied das Bezirksgericht auf zwei Jahre Haft bedingt und die Landesverweisung für fünf Jahre. Es hatte am Ende keinen Zweifel daran, dass der Beschuldigte der Täter war und sich der versuchten schweren Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Ackle ließ ihn in Sicherheitshaft bringen, um zu verhindern, dass er sich der Ausweisung entzieht.

Der Autor ist Redakteur der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.