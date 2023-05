Die Sanierung der 1926 errichteteten Turnhalle in Rhina läuft im Inneren auf Hochtouren und auch der neue Anbau an der Turnhalle Rhina sieht seiner Vollendung entgegen. Demnächst kommen nun die Außenanlagen an die Reihe.

Nach einer Ausschreibung haben zwei von sieben angeschriebenen Firmen ein Angebot für Arbeiten im Außenbereich abgegeben. Mit einem Angebot in Höhe von rund 118.267 Euro bekam die Firma Klefenz GmbH aus Waldshut-Tiengen vom Gemeinderat den Zuschlag. Gemäß einer Kostenrechnung vom April dieses Jahres wurden die Außenanlagen mit Bruttokosten in Höhe von 102.160 Euro veranschlagt.

Mehrkosten in Höhe von rund 33.000 Euro mussten bereits hingenommen werden, da die Innenwände der Halle feucht waren, wie sich bei den Arbeiten der Innendämmung herausstellte. Um den Kostenrahmen einzuhalten, könnten optional noch einige Abstriche gemacht werden, berichtete Bürgermeister Ulrich Krieger den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung.

Insgesamt hat die Stadt für die Generalsanierung der Turnhalle Rhina Finanzmittel in Höhe von 1,75 Millionen Euro eingeplant. Die Stadt kann für die Sanierung mit Fördermitteln rechnen.