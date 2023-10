Luttingen – Wegen des Förderprogrammes, Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK), kamen am Dienstagmittag in der Möslehalle in Luttingen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner mit Bürgermeister Ulrich Krieger und Ortsvorsteherin Michaela Kaiser zusammen, um vor Ort die geplanten Baumaßnahmen zu besichtigen. Gefördert werden investive Maßnahmen, wie die Sanierung mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung und sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den Klimawandel. Im Hinblick auf die Sanierungsmaßnahmen der Möslehalle trifft beim Förderprogramm SJK zusätzlich das erhebliche Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro, das die Stadt Laufenburg noch leisten wird, zu.

Bei der Erneuerung der Heizung sind zwei Optionen in der Planung: entweder eine Pelletheizung oder der Einbau von Wärmepumpen. Aktuell werden die erforderlichen Energieberechnungen erstellt, bevor eine abschließende Entscheidung getroffen werden kann.

Veraltete Technik

Beim Rundgang durch die Möslehalle zeigte Bürgermeister Ulrich Krieger den beiden Abgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und Felix Schreiner die geplanten Sanierungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt stand hierbei die veraltete Heizungs- und Haustechnik, welche teilweise noch den Ursprungszustand aus dem Jahr 1974 beinhaltet. Darüber hinaus sollen auch die sanitären Anlagen, die Küche, die Umkleide- und Sanitärräumlichkeiten sowie der eigentliche Halleninnenraum saniert werden. Ebenso soll die Halle energetisch ertüchtigt werden.

Sowohl Rita Schwarzelühr-Sutter als auch Felix Schreiner sahen die Notwendigkeit einer Generalsanierung und kündigten an, den Förderantrag der Stadt Laufenburg im Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages zu unterstützen. Beide zeigten sich überzeugt, dass der Zuschuss in der aktuell schwierigen Finanzlage der Stadt einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Projektes leisten könne.

Bürgermeister Ulrich Krieger und Ortsvorsteherin Michaela Kaiser dankten den beiden Abgeordneten für ihr Kommen und ihre Unterstützung der vorgesehenen Investitionen in die Möslehalle und sicherten eine zügige Umsetzung zu.