von Steffi Griner

Nachdem der Weinbau in Sulz um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufgrund von Mehltau und Reblaus vollständig verschwunden war, erlebte er 1982 eine Renaissance. Guido Thürlemann hatte sich ein Stück Land gekauft, in mühevoller Arbeit gerodet und Weinreben gepflanzt.

Der Rebberg „Germatt“ liegt am Fuß des Cheisacherturms am Fricktaler Höhenweg. Bewirtschaftet wird er seit 1993 von Guido Thürlemanns Sohn Thomas. Schon früh nahm der Vater, seinerzeit Traubeneinkäufer bei Volg Winterthur, seinen Sprössling zu Weindegustationen mit und brachte ihm den maßvollen Umgang mit Alkohol bei. „Ich war noch nie betrunken“, lacht Thomas Thürlemann und erinnert sich schmunzelnd an früher: „Mehr oder weniger freiwillig musste damals die ganze Familie beim Weinanbau und der -lese mithelfen“.

Thomas Thürlemann (59) und Anita Mayer (55) mit einer Auswahl ihrer Weine. | Bild: Steffi Griner

Dabei hat er nicht nur das Handwerk gelernt, sondern auch, keine Herbizide einzusetzen, weil die möglicherweise in die Trauben und damit in den fertigen Wein gelangen können. Stattdessen fährt er mit einem „Ladurner“ durch die Reben, einer in Südtirol entwickelten Maschine, die am Traktor angeschlossen mithilfe von auf einer Mähwelle befestigten Fäden Unkrautbestände einfach klein schlägt. Das alles ganz nach dem Motto des Vaters Guido: „Man muss alles ausprobieren, im Altersheim ist es dafür zu spät.“

Ausprobiert hat Thomas Thürlemann noch etwas wirklich Ungewöhnliches. Während sein Vater ganz traditionell Rotwein, Weißwein und Rosé anbaute, setzt der Sohn auf die Zugabe von exotischen Stoffen zur Verfeinerung des Aromas. Der „Sulzer Hanftropfen“ etwa enthält Hanfgewürz gewonnen aus Hanfblüten. Dabei werden nur die ätherischen Öle ausgelöst, psychedelische Substanzen enthält der Hanftropfen nicht. 2004 erreichte das ungewöhnliche Getränk beim Mondial du Pinot Noir-Cup gar 79 von 100 Punkten. Beim „Sulzer Kokatropfen“ kommt der leichte Anis-Geschmack von Gänsedisteln.

Die Traube „Maria Feld“, eine locker beerige Blauburgunder-Sorte, verspricht eine gute Ernte. | Bild: Steffi Griner

Thürlemann stoppt bei seinen Weinen mit natürlicher Restsüße frühzeitig die Gärung mit dem Entzug von Sauerstoff und so entstehen leichte, fruchtbetonte und liebliche Weine. Der Grund: „Zu viel Säure würde mit den Hanfaromen nicht harmonieren. Sie würden dann als bitter empfunden“. Der Sulzer staunte übrigens nicht schlecht, als er eines Abends aus dem Radio erfuhr, nicht der Erste mit dieser ungewöhnlichen Idee des Hanfzusatzes zu sein. Es wurde berichtet, dass in bayerischen Klöstern schon im Mittelalter dem Bier die verschiedensten Substanzen beigegeben wurden, die aber psychoaktiv und nicht ungefährlich waren: Hanf, Tollkirsche, Bilsenkraut oder Koka.

„Natürlich produzieren wir auch traditionellen Wein“, betont der 59-Jährige. Im Sortiment sind Blauburgunder, Riesling-Silvaner oder Federweißer, der in der Schweiz eine Weinsorte ist und nicht wie in Deutschland ein angegorener Traubensaft.

Jetzt warten wieder um die 20 Tonnen Trauben darauf, gepflückt und gekeltert zu werden. Dafür könnte Thürlemann noch Hilfe gebrauchen: „Wer schon immer mal bei einer Weinlese mitmachen wollte, darf sich gerne melden.“ Als Belohnung gibt es Wissenswertes rund um die Rebe und natürlich eine Auswahl an Sulzer Weinen vom Rebberg „Germatt“ – mit oder ohne Hanfgewürz.