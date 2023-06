Über 25.000 Menschen waren am Sonntag beim Slowup Hochrhein mit dem Velo oder Skates unterwegs. Dies teilen die Organisatoren des Großereignisses mit. Viele Teilnehmer nahmen wegen der hohen Temperaturen schon früh die 32 Kilometer langen Route unter ihre Räder oder Rollen.

Auf neun Posten war das Rote Kreuz am Sonntag entlang der Slowup-Strecke auf der deutschen Seite präsent. Insgesamt wurden die 28 ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes entlang der Strecke 20 Mal um Hilfeleistungen gebeten, teilte das DRK Säckingen mit. Überwiegend zur Versorgung kleinerer Wunden nach Stürzen. Am Nachmittag kam es bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius auch zu hitzebedingten Kreislaufbeschwerden.

Drei Stürze

Elf Notrufe gingen in der gemeinsamen Einsatzleitung am Bückle in Laufenburg ein, zu denen Rettungsfahrzeuge geschickt wurden. Drei Teilnehmer zogen sich bei Stürzen Verletzungen zu, die den Transport in ein Krankenhaus nötig machten. Kritische oder besonders schwere Verletzungen gab es keine. Der zusätzlich in Laufenburg stationierte Notarzt wurde sowohl innerhalb der Veranstaltung als auch bei einem Notfall im Stadtgebiet von Laufenburg eingesetzt.

Die Verpflegungsgruppe Laufenburg-Luttingen kochte mit drei Helfern für die Einsatzkräfte aller Hilfsorganisationen eine leckere Mittagsmahlzeit, die an 48 Einsatzkräfte aus allen Hilfsorganisationen entlang der Strecke ausgefahren wurde. Zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, die privat mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, fungierten nebenbei als Fahrradstaffel, die aber niemanden zu versorgen hatte.

Der Verein Slowup gab jetzt auch den Namen seines neuen Geschäftsführers bekannt: Christian Schweizer, Inhaber der Firma Schweizer Reinigung AG in Frick, wird die Geschäftsstelle des Slowup Hochrhein übernehmen.

Jestetten Der Tote am Rheinufer: Wer ist dem Opfer begegnet? Polizei bittet um Bilder und Videos Das könnte Sie auch interessieren