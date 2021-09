von Werner Probst

Ihren 85. Geburtstag feiert am 21. September Rita Udersbach. Die Jubilarin ist noch so fit, dass sie immer noch öfters mit dem Fahrrad unterwegs ist oder auch mit ihrem Mann Egon ein Spaziergang unternimmt. Zu den schönsten Erinnerungen in ihrem Leben gehört der Besuch von Ivan Rebroff im Eigenheim von Egon und Rita Udersbach in Rhina. Hier genoss er auch die gute Küche der Jubilarin.

Rita Udersbach wuchs in Neustettin auf. 1945 musste die Familie flüchten. In mehreren Lagern, so in Bad Segeberg, auf der Insel Sylt, in Lietz und Wenigstedt wohnte die Familie, ehe das Lager in der Lonzona in Bad Säckingen Unterkunft wurde. Als sie 14 Jahre alt war, ging sie nach Laufenburg, um in der damaligen Villa Jasmin als Büglerin zu arbeiten. Bald lernte sie ihren späteren Mann Egon kennen. 1955 läuteten für das Paar die Hochzeitsglocken. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Bei der Firma Döbele in Murg arbeitete sie dann, ehe sie zum Schluss des Berufslebens im Labor der damaligen Nitrum in Rhina ihr Geld verdiente.

Seit 1964 wohnt die Jubilarin in dem mit viel Eigenleistung erbauten Eigenheim. Gerne erinnert sie sich aber auch daran, als öfters der Urlaub auf Fuerteventura verbracht wurde. Zum Geburtstag werden auch zwei Enkel und vier Urenkel gratulieren.