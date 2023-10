Laufenburg – Viel los war beim Laufenburger Freundschaftstreffen der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) in die Rappensteinhalle am Samstag. Mehr als 120 Gymnastinnen aus Vereinen der badischen und schwäbischen Turnerbünde sowie aus der Schweiz waren mit ihren Angehörigen und Freunden in die Halle gekommen. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag wurden spannende Wettkämpfe geboten. Unter den Teilnehmerinnen befanden sich auch acht Gymnastinnen des Turnvereins Laufenburg (TVL), die von Traudel Glökler trainiert werden.

Der Vormittag begann mit den Wettkämpfen der Basisklassen (BK) sowie der Kinderwettkampf- und Leistungsklassen. Hier ging vom TVL in der BK bei den sechs-/siebenjährigen Diana Mondän an den Start und belegte den 7. Rang, Adrijana Betzoldt (9. Rang) und Olena Vishniakova (13. Rang), sowie bei den KIK9 belegte Katja Kulakova den 3. Rang. Den ersten Platz belegte Angelina Maliarakis von der Gundelfinger Turnerschaft.

Am Nachmittag blieb es dann weiterhin interessant. In sämtlichen Klassen gingen fast ausnahmslos führende badische und schwäbische Gymnastinnen an den Start. Vom TVL waren Isabelle Trikone in der Schülerwettkampfklasse (SWK) am Start und belegte den 7. Rang. Den ersten Platz belegte Anastasia Forkavets vom TSG Tübingen. In der Schülerleistungsklasse 10 (SLK) belegte Nandin Tumurbaatar den 6. Rang. Den 1. Rang belegte Sofia Rudenko von der Gundelfinger Turnerschaft. In der Juniorenwettkampfklasse (JWK) belegte Santina Malzacher den 3. Rang und Maria-Sophie Trikole den 7. Rang. Inga Ziech von der Gundelfinger Turnerschaft siegte.