von sk

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Laufenburg wurden ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer und eine 53-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Laut Polizei dürfte gegen 18.30 Uhr der Motorradfahrer auf der L 154/Waldshuter Straße auf der Linksabbiegespur geradeaus über die Kreuzung zur Dr.-Rudolf-Eberle-/Himmelreichstraße gefahren sein. Er kollidierte dabei mit einem Auto, das sich auf der gegenüberliegenden Linksabbiegespur befand. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Freiburger Klinik. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und in einem nahen Krankenhaus versorgt. Durch den Aufprall löste sich der Helm des Motorradfahrers und beschädigte ein anderes Auto leicht. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 10.000 Euro. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde einbehalten. Die Straße war voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.