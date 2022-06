Die 23. Kulturtage Fließende Grenzen waren die letzten, deren Programm von Renata Vogt präsentiert wurde. Die beliebte Laufenburger Buchhändlerin gibt nach elf Jahren den Vorsitz des Kulturausschusses beider Laufenburg ab. Es übernimmt an ihrer Stelle Walter Marbot, ehemaliger Gemeindeschreiber der Stadt Laufenburg/CH und derzeit bereits Präsident der privaten Kulturbühne Kultschüür. Dies erklärten beide am Montag bei der Vorstellung des Programms der Fließenden Grenzen 2022. Mit Renata Vogt verlässt das letzte Mitglied den Kulturausschuss, das seit dessen Gründung 1999 darin mitarbeitete.

Renata Vogt (Mitte) übergibt den Vorsitz des grenzüberschreitenden Kulturausschusses an Walter Marbot (links neben ihr). Zusammen mit dessen anderen Mitgliedern Claudia Neff, Sonja Wunderlin und Elisabeth D‘Souza stellten sie das Programm der diesjährigen Kulturtage vor. | Bild: Reinhard Herbrig

Zusammen mit Renata Vogt gehören von deutscher Seite noch Elisabeth D‘Souza von der Tourismus- und Kulturabteilung Laufenburg/D dem Kulturausschuss an, von Schweizer neben Walter Marbot noch Claudia Neff und Sonja Wunderlin. Gemeinsam stellten sie das Programm zusammen für die Kulturtage, die dieses Jahr vom 19. Juli bis 13. August in beiden Laufenburg stattfinden werden.

Die zehn Termine, von denen vier auf der deutschen und sechs auf der Schweizer Seite stattfinden, sollen ein möglichst breites Spektrum abdecken: Die Kulturtage beginnen am 19. und 20. Juli mit „Troubadix auf Touren“. Auf dem Laufenplatz/CH singen und spielen sechs Schweizer Mundart-Liedermacher.

Am Samstag, 23. Juli, treten Pippo Pollina und sein Palermo Acoustic Quintet in der Stadthalle/CH auf. Dann folgt am Samstag, 30. Juli, im Rahmen der Mary Codman Classics „Farbenfroh“ mit Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran) und Anastasia Grishutina (Klavier) im Schlössle/DE.

Der Tango-Workshop findet in diesem Jahr nicht auf der Brücke, sondern im Rehmann-Museum/CH statt, und zwar am Samstag und Sonntag, 30./31. Juli. Er wird von Melina Sedó und Detlef Engel geleitet.

Hier gibt es Karten Karten für alle Veranstaltungen sind im Vorverkauf in Laufenburg/D bei Buch & Café am Andelsbach (07763/211 55) und im Tourismusbüro (07763/ 80 61 41) sowie in Laufenburg/CH beider Tourist-Info (0041/62/874 44 55) erhältlich.

Am Mittwoch, 3. August, wird im Schlössle/D für Kinder ab 5 Jahren das Kindertheater „Jona und der Wal“ gegeben. Der ernste Hintergrund aus der Bibel über den Propheten Jona, der seinem Auftrag der Stadt Ninive seinen Untergang ankündigen sollte, entfliehen wollte und im Bauch eines großen Fisches landete, wird kindgerecht aufbereitet. Ferruccio Cainero geht

am Samstag, 6. August, im Rehmann Museum/CH mit dem Erzähltheater „Kolumbus und die Schmetterlinge“ aufs Meer.

Am Sonntag, 7. August, folgt im Schössle/D „Vierhändig mal anders“ mit Julia Pleninger am Klavier und Söhnke Wieck am Akkordeon. Die selben beiden jungen Künstler tragen am Montag, 8. August, ebenfalls im Schlössle das Kinderkonzert „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“ für Kinder und Junggebliebene vor.

Unter dem Thema „Objekt Trouvé – Wann wird Material zu Kunst?“ wird am Mittwoch, 10. August im Rehmann-Museum/CH ein Workshop für Kinder von 8 bis 15 Jahren angeboten.

Den Abschluss der Kulturtage Laufenburg bildet am Samstag, 13. August, in der Stadthalle/CH das Solo-Theater Stück des Philosokomikers Peter Spielbauer „Pfitsch Göng“.