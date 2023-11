Laufenburg – Die Verleihung der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg in Silber an die Laufenburger Kulturvermittlerin Renata Vogt, ist der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschluss ihres jahrelangen ehrenamtlichen kulturellen Engagement. Landrat Martin Kistler nahm am Dienstagabend die Ehrung im Kreis von vielen Weggefährten, Mitstreitern und Freunden von Renata Vogt sowie Vertretern aus der Politik vor. Fest verbunden mit dem Namen von Renata Vogt seien die Laufenburger grenzüberschreitenden Kulturtage „Fließende Grenzen“, betonte Martin Kistler bei der Verleihung der Ehrung. „Es ist ihr gelungen, die beiden Städte noch näher zu bringen und Grenzen vergessen zu lassen“, sagte der Landrat. Er bezeichnete sie, bei seinem Rückblick auf ihr ehrenamtliches Schaffen, als eine Brückenbauerin und er stellte fest, dass es ihr gelungen sei, viele andere Menschen mit ihrer Leidenschaft für die Kultur anzustecken.

Bürgermeister Ulrich Krieger, der ein lebendiges Bild vom kulturellen Wirken von Renata Vogt zeichnete, zitierte sie zu ihrem Wirken so: „Richtig veranstalten kann nicht jeder, ich kann es.“ Aber Renata Vogt konnte nicht nur richtig veranstalten, was sie mit unzähligen und unvergessenen Anlässen bewies, sie trug auch über Jahrzehnte die Verantwortung im Kulturausschuss beider Laufenburg und gestaltete somit über viele Jahre das kulturelle grenzüberschreitende Leben der Stadt entscheidend mit. Mit ihrer Herzlichkeit und Beharrlichkeit sei es ihr gelungen, immer wieder Künstler für Laufenburg zu begeistern, betonte Krieger.

Renata Vogt sagte in ihrer Ansprache verbunden mit dem Dank an die vielen Menschen, die ihre Arbeit begleitet haben: „Alleine hätte ich es niemals gemacht.“ Sie bekannte, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie diese große Auszeichnung verdient habe. Sie nehme sie jedoch mit Freuden an, auch für alle die sich mit ihr für die Kultur engagierten. Zum Ende des Jahres schließ sie ihre Buchhandlung „Buch und Café“ am Andelsbach für immer. Zum Abschluss wird am 2. und 3. Dezember Holger ­Paetz noch einmal mit seinem satirisch politische Jahresrückblick 2023 bei ihr zu Gast sein.

Mit sehr persönlichen Worten blickte der Schriftsteller Markus Manfred Jung auf das Wirken von Renata Vogt zurück. Kerstin Simon, Kulturamtsleiterin der Stadt Waldshut-Tiengen, bezeichnete Renata Vogt als „eine mit allen Wassern gewaschene Kulturhexe“, die sich mit Haut und Haar und einem großen Herzen der Kultur verschrieben habe. Musikalisch umrahmte das Duo „Lieblingsstücke“ die Feierstunde mit Tangomusik, der großen Leidenschaft von Renata Vogt.