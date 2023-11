Luttingen – Der Musikverein Luttingen lädt am kommenden Samstag, 2. Dezember, bei seinem Jahreskonzert in der Möslehalle in Luttingen auf eine Reise in magische Welten ein. Dirigent Marcus Posniak hat zu diesem Motto passende musikalische Werke ausgesucht, die ein abwechslungsreiches Programm ab 20 Uhr für jeden Geschmack versprechen. Um auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen, haben einige der musikalischen Magiewelten das Weihnachtsfest zum Thema. In der ersten Konzerthälfte fliegen die 32 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Luttingen sinnbildlich mit Adebar und seinen Störchen. Die verschiedenen Zugvögel, die mit auf die Reise in den Süden gehen, werden dabei von unterschiedlichen Instrumenten verkörpert. Anschließend schaut der Verein bei dem Stück „From Cradle to Grave“ auf ein erfülltes musikalisches Leben zurück. Im zweiten Konzertteil werden die Gäste unter anderem dazu eingeladen, durch ein Medley der Filmmusik zu „Pirates of the Carribbean“ die mystische Welt der Karibik-Piraten zu erkunden. Eine musikalische Zugfahrt mit dem Polarexpress rundet das Konzert ab.

Für das leibliche Wohl an diesem Abend sorgen die Helfer vom DRK Ortsverband Laufenburg-Luttingen, die in der Küche stehen werden, sowie vom Kirchenchor St. Martin Luttingen, die die Bedienung übernehmen werden. Zu Essen wird es Schüblig mit Bratkartoffeln, Wurst- und Käsesalat sowie Butterlaugenstangen geben. Es steht auch eine Bar bereit. Der Eintritt für das Konzert erfolgt auf Spendenbasis. Es wird außerdem eine Tombola geben. „Wir laden herzlich dazu ein, mit uns auf eine musikalische Reise zu gehen, die mit ein bisschen Phantasie und Weihnachten ausgestattet ist“, sagt Carmen Sutter, Vorsitzende des Vereins.