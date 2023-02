Das Rehmann-Museum im Schweizer Laufenburg ist eines der größten Kunstmuseen am Hochrhein, welches sich der zeitgenössischen Bildhauerei widmet. In der Dauerausstellung und im großzügigen über dem Rhein gelegenen Skulpturengarten zeigt es Schlüsselwerke des Bildhauers Erwin Rehmann (1921-2020).

Seit 2018 zeichnete der Basler Künstler Tyrone Richards als Kurator verantwortlich. Wie bereits berichtet, verlässt er das Museum. Dieses erklärte jetzt, dass die Nachfolgeregelung für Richards soll noch im Februar abgeschlossen werden könne.

Was sind die Aufgaben eines Kurators? Ein Kurator ist verantwortlich für die Konzeptionierung und Umsetzung von Ausstellungen. Er betreut die Sammlung sowie das Archiv. Die Fähigkeit zur Pflege und den Ausbau des Netzwerkes runden das Anforderungsprofil des Rehmann-Museums für diese Stelle ab. Für diese anspruchsvolle Tätigkeit wird ein universitärer Abschluss in Kunstgeschichte oder eine Ausbildung im Kulturmanagement mit fundierten kunsthistorischen Kenntnissen der europäischen Kunst des 20./21. Jahrhunderts gefordert. Ideal wäre natürlich auf dem Gebiet der Bildhauerei. Die Mitarbeit an wissenschaftlichen Publikationen zu Ausstellungen wäre eine wertvolle Ergänzung zum Anforderungsprofil.

Stiftungsratspräsident Rudolf „Ruedi“ Lüscher ist glücklich, dass über ein Dutzend Bewerbungen auf die Kuratorenstelle eingegangen sind. Darunter befinden sich verschiedene Personen, welche sich die Stiftung sehr gut als Nachfolgerin oder Nachfolger vorstellen kann.

Eine erste Auswahl ist bereits getroffen. Mit Kandidatinnen und Kandidaten in der engeren Wahl werden aktuell Vorstellungsgespräche geführt. Der Stiftungsratspräsident geht davon aus, dass der Wahltermin in den nächsten beiden Wochen stattfinden kann.

Der Kurator wird in einem 30-prozentigem Pensum angestellt. Das bedeutet, dass die Kandidaten noch an einem weiteren Ort beschäftigt sind. Damit sind sie flexibel, sodass der Start am Rehmann-Museum schon am 1. März oder 1. April möglich sein wird.

Öffentliche Mittel unterstützen die Arbeit des Museums

Die Stadt Laufenburg/CH unterstützt den Betrieb des Rehmann-Museums mit jährlich 10.000 Franken, die Ortsbürgergemeinde mit weiteren 5000 Franken. Für Ausstellungen werden in der Regel Fördergesuche bei der Schweizer Landeslotterie Swisslos gestellt, die aus ihrem Fonds auch kulturelle Arbeit unterstützt. Mittel aus dem Freundschaftskreis sowie Sponsoring sind für das Museum überlebenswichtig.

Dem Stiftungsrat gehört auch eine Deutsche an

Um das Museum am Leben zu erhalten, muss sowohl der Kurator wie auch die Geschäftsführerin Patrizia Solombrino, welche zu 40 Prozent angestellt ist, aktiv im Team mithelfen. Keine Kosten verursachen die acht Stiftungsräte, welche ihren Job ehrenamtlich ausüben.

Dem Stiftungsrat gehören im Augenblick neben Rudolf Lüscher als Präsidenten auch Hans-Jürg Pfisterer, Peter Reimann, Joel Simon Rehmann, Antoinette Eckert, Regina Erhard, Christoph Zumsteg-Notter sowie aus Deutschland Susanna Heim vom Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Waldshut.