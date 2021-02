Wie sich aus dem Handelsregistereintrag des Amtsgerichts Freiburg ergibt, hat die Play Company neben der Errichtung und dem Betrieb von Spielhallen, dem Betrieb von Spielgeräten und dem Aufstellen von Spielgeräten in Gaststätten auch die Veranstaltung von und die Beteiligung an Online-Glücksspielen als Gegenstand ihrer wirtschaftlichen Betätigung eintragen lassen. Hintergrund ist wahrscheinlich die erwartete Genehmigung von im größten Teil Deutschlands bisher illegalen Glücksspielen im Internet durch die Länder. Im Augenblick vergibt als einziges Land Schleswig-Holstein Lizenzen für Online-Glücksspiele. Am 1. Juli aber soll ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft treten, der in allen deutschen Ländern Glücksspiele im Internet wie Online-Poker oder Online-Casinos erlaubt.

Waldshut In der SÜDKURIER-Wahlarena liefern sich die Landtagskandidaten des Wahlkreises Waldshut einen direkten Schlagabtausch – Verfolgen Sie die Kandidaten-Debatte als Video-Sendung Das könnte Sie auch interessieren

Jürgen Strasser hatte Anfang Januar 2018 die Geschäftsführung der von ihm 1991 gegründeten Strasser GmbH abgegeben, die mehrere Spielhallen am Hochrhein betreibt. Die Strasser GmbH gehört inzwischen zur Harlekin Spiel- und Unterhaltungsautomaten Betriebsgesellschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Waldbrunn bei Würzburg betreibt laut eigener Homepage bundesweit unter dem Namen „Magic Casino“ rund 100 Spielstätten. 2014 stieg Harlekin auch ins Fitness-Geschäft ein und betreibt in Deutschland unter der Marke „Fit One“ 25 Fitness-Studios, darunter eines seit 2020 in Laufenburg.

Die Play Company war im März 2019 unter dem Namen Equity Siebenunddreißigste Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Freiburg als Vermögensverwaltungsgesellschaft beim dortigen Amtsgericht ins Handelsregister eingetragen worden. Zum Geschäftsführer war Albert Theodor Schröder (Ebringen) bestellt worden. Vor wenigen Tagen nun wurden mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Jürgen Strasser und seine Söhne auch der Name der Firma geändert und der Sitz nach Laufenburg verlegt.