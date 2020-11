von Stadtarchivar Martin Blümcke

Auf Verlangen Napoleons stimmten Preußen und Österreich im Frieden von Lunéville zu, von 1802 an die Grenze zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich in den Rhein zu legen. Das hatte nicht nur im Elsass Auswirkungen, sondern auch am Hochrhein, wo vorderösterreichisches Gebiet und auch die Stadt Laufenburg zerschnitten wurde.

Im rechtsrheinischen Kleinlaufenburg mit gerade einmal 260 Einwohnern fehlten alle öffentlichen Einrichtungen wie Schule und Rathaus. Um dieses Manko zu beheben, wurde 1811 das Waldtor abgetragen und mit staatlicher Unterstützung das Schul- und Rathaus hochgezogen.

Auf der Westseite zur Hauptstraße hin wurde in das Dach ein Türmchen eingefügt, das eine große Glocke umschließt und ein Uhrenschild zeigt, das auf der östlichen Seite sein Pendant hat. Dahinter ist ein Uhrwerk samt Schlagwerk zu finden, das zur halben und zur vollen Stunde seit nunmehr über 200 Jahren auf die Glocke schlägt.

Archive bringen einiges zu Tage

Wer die erste Uhr geschaffen hat, ist nicht mehr festzustellen. Auf das vermutlich zweite Uhrwerk ist der Schreiber dieses Berichts durch eine Anfrage gestoßen. Frieder Spohn aus Eimeldingen hatte das Rathaus besucht und im Aufgang zum Bürgersaal im Dachgeschoss ein Uhrengestell entdeckt, das wohl bei der Sanierung des Rathauses in den Jahren 1989/90 ausgebaut worden ist.

Auf einer Metallplatte wird als Urheber K. Berner in Kandern genannt. Die Beschreibung verweist allerdings auf die Firma Ungerer in Straßburg, von der auch die Uhren im Straßburger und Freiburger Münster stammen.

Zugleich teilte Frieder Spohn in seiner Anfrage mit, auf einer Liste von Karl Berner sei auch ein Uhrwerk für Badisch Laufenburg vermerkt. Diese Liste umfasst den Zeitraum von 1865 bis 1874. Folglich sucht der Stadtarchivar in den stattlichen Rechnungsbüchern jener Zeit.

285 Gulden für eine Turmuhr

Im Jahrgang 1868 wird ein Schmied mit Namen J. Umhauer erwähnt, der im Jahr zehn Gulden für das tägliche Aufziehen der Uhr erhält.

Dann endlich unter dem 20. August 1866 kann man lesen: „Vertrag zwischen der Gemeinde Kleinlaufenburg und Uhrmacher Karl Berner von Kandern über die Verfertigung einer neuen Thurmuhr auf dem Rathaus.“ Sie soll in vier Monaten fertig sein und 285 Gulden kosten, wobei 100 Gulden erst bezahlt werden, wenn die Uhr ein halbes Jahr lang einwandfrei gelaufen ist und geschlagen hat. Im Januar 1869 liefert Karl Berner.

Tragischer Tod mit 43 Jahren

Wer war dieser Mann? Sein Vater Johann Georg Berner hat in Kandern als Schuhmacher gelebt und mit seiner Frau Maria Barbara elf Kinder gezeugt. Der zweite Sohn Karl wurde am 31. Dezember 1830 geboren.

Er lernte das Handwerk der Uhrmacher und spezialisierte sich auf großformatige Turmuhren. Wo er gelernt hat, ist nicht bekannt, aber man weiß, dass er 1864 eine Werkstatt in seinem Heimatort gründete.

Zehn Jahre später – am 20. Mai 1874 – starb Karl Berner bei einem Unfall, als er eine seiner schweren Uhrwerke hinauf auf Schloss Bürgeln bringen wollte. Seine Witwe und Mutter zweier Kinder heiratete erneut und zwar Johann Lindner, einen Uhrmacher aus Regensburg, der das Geschäft fortführte.

Und wie kommen die Straßburger Uhrmacher Ungerer auf die Tafel im Laufenburger Rathaus? Der Künstler Toni Ungerer ist übrigens ein Spross dieser Familie. Der Verfasser des Textes hat in einer Liste der Firma Laufenburg gelesen und nicht gewusst, dass es auch eine schweizerische Stadt dieses Namens gibt. Im Turm der dortigen Pfarrkirche St. Johann der Täufer ist dieses Uhrwerk als Denkmal früherer Handwerkskunst erhalten geblieben, samt einem Firmenschild der Brüder Ungerer aus Straßburg.