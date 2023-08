Das Ordnungs- und Standesamt der Stadt Laufenburg ziehen demnächst in die neu geschaffenen Räume im Haus in der Hauptstraße 32, direkt neben dem Rathaus. Im ersten Obergeschoss des Rathauses werden dadurch einige Räume frei, die umgestaltet werden und teilweise eine neue Nutzung bekommen. Das Hauptamt wird dann wieder komplett auf einer Etage untergebracht sein. Die Fertigstellung der Umbauten im Rathaus soll bis zum Ende des Jahres fertiggestellt sein. Erst nachdem das Bürgerbüro ab 4. September in Betrieb genommen wird, soll mit der Umgestaltung im Rathaus begonnen werden.

Bürgermeister Ulrich Krieger betonte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass dem Wunsch der Mitarbeiter nach einem Pausenraum mit der Umgestaltung im ersten Obergeschoss nachgekommen wird, zumal bereits die gesetzliche Notwendigkeit besteht, einen Pausenraum vorzuhalten. Der Pausenraum, der mit einer Teeküche ausgestattet wird, dient auch als Besprechungsraum.

Um die neuen Büroräume zu schaffen, wird das ehemalige Bürgerbüro zurück- und neu ausgebaut. Dazu wird die Tür zum Flur verschlossen und statt einem trennenden Wandschrankelement eine neue Trennwand zum ehemaligen Büro der Amtsleitung des Ordnungs- und Standesamts eingezogen. An dieser Stelle wird ein neues Doppelbüro eingerichtet. Im ehemaligen Bürgerbüro wird der Pausen- und Besprechungsraum entstehen.

Im Zuge der Baumaßnahmen wird den geänderten Brandschutzmaßnahmen Rechnung getragen. Auch auf Schallschutz und Beleuchtung wird besonderes Augenmerk gelegt. Zwei Büroräume auf der ersten Etage, ein Doppel- und ein Einzelbüro, werden ohne Umbauten umgestaltet.

Die Doppelbüros werden über Arbeitsplätze für Auszubildende verfügen.

Einziehen werden aus dem zweiten Obergeschoss die Sachbearbeiterin EDV und die Sekretärin des Hauptamtes. Die freiwerdenden Büros in der zweiten Etage belegt die Kämmerei. „Ziel ist es, dass jede Mitarbeiterin einen eigenen Arbeitsplatz erhält und damit die ‚Wanderarbeitsplätze‘ abgeschafft werden“, sagte Bürgermeister Krieger.

Im Besprechungs- und Personalraum wird eine Teeküche im mittleren Standard eingebaut. Die Einbaugeräte wie Spülmaschine und Kühlschrank sind in den Kosten enthalten. Weitere Geräte wie Mikrowelle, Kaffeemaschine und Geschirr sind ebenso wie die Möblierung nicht enthalten. Im Doppelhaushalt der Stadt ist ein Budget für den Umbau eingestellt. Da sämtliche Arbeiten laut der Kostenschätzungen unter 30.000 Euro liegen, kann die Stadt die notwendigen Aufträge direkt, ohne Ausschreibung, vergeben. Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung vollumfänglich zu und beauftragte die Stadtverwaltung mit der Ausführung der Umgestaltung des ersten Obergeschosses im Rathaus.