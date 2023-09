Die neu hergerichteten Büroräume im Hochparterre der sogenannten Russenvilla stellten am Dienstagvormittag Bürgermeister Ulrich Krieger zusammen mit der Vorsitzenden der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Südschwarzwald, Susanne Kick, vor. Wie Rita Siller vom Bauamt Laufenburg erklärte, wurden die Räumlichkeiten für rund 43.670 Euro hergerichtet. Zu den Neuerungen gehört unter anderem der barrierefreie Zugang durch eine Rollstuhlbühne, sowie rollstuhlgerechte Sanitäranlagen. Die Aktion Mensch hat die Maßnahmen mit 5000 Euro gefördert.

Die ehemalige Russenvilla ist Eigentum der Laufenburg Investment GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt Laufenburg (Baden), die die Räumlichkeiten in Hochparterre seit Februar 2022 an die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Südschwarzwald vermietet hat. Die Lebenshilfe Südschwarzwald betreibt hier unter anderem das Kompetenzzentrum für passgenaue Assistenzangebote beruflicher Teilhabe (KompAss), das Menschen mit wesentlicher Behinderung aus dem Landkreis Waldshut individuell für eine künftige Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet und gezielt qualifiziert. Die Hauptstelle befindet sich in der Säckinger Straße 3 im Schlössle. Außerdem betreibt sie einen Kindergarten für behinderte Kinder in Laufenburg-Rhina. Denise Würth, die die Abteilung offene Stellen leitet, erklärte, wie eine Hilfe in der Praxis aussieht. Dabei gehe es nicht in erster Linie um körperlich Behinderte, obwohl für solche Personen die Voraussetzungen vorhanden seien. In Spitzenzeiten wurden demnach 28 Menschen mit Behinderungen betreut und versucht, diese auf dem Arbeitsmarkt in einer sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstelle dauerhaft unterzubringen. Zurzeit werden 17 Personen betreut, von denen keine körperlich behindert ist.

Oft leiden Menschen unter Depressionen oder sind wegen Burnout aus dem Berufsleben ausgeschieden und müssen wieder an das Berufsleben herangeführt werden. Das beginnt damit, dass sie jeden Tag regelmäßig pünktlich in der Geschäftsstelle in Laufenburg erscheinen, bevor sie ein Praktikum in einem geeigneten Betrieb machen. Sie werden in dieser Zeit von der Lebenshilfe-Mitarbeiterin persönlich betreut. Erst wenn sowohl die behinderte Person die Arbeit zur Zufriedenheit des Arbeitgebers leistet und der neue Arbeitgeber bereit ist, sie dauerhaft zu beschäftigen, ist die Arbeit der Lebenshilfe abgeschlossen. Dabei ist das A und O, dass die Teilnehmenden ein starkes Interesse an diesem Training zeigen. Bei der Auswahl des zukünftigen Arbeitsplatzes finden Interessen, eigene Fähigkeiten und persönliche Schwierigkeiten Berücksichtigung. Es werden Hilfestellungen bei bürokratischen Anträgen und Bewerbungen geleistet.

Immer ein offenes Ohr

Wie Susanne Kick erklärte, wünscht sie sich, dass betroffene Personen, die wegen einer Behinderung aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, aber wieder in diesen zurückkehren möchte, die Lebenshilfe vermehrt wahrnehmen. Dabei sollten sie sich nicht scheuen, einfach vorbeizukommen oder anrufen. In einem Gespräch werden dann die Möglichkeiten unbürokratisch ermittelt. Das Bundesteilhabegesetz bildet hierfür die Grundlage. Angesprochen sind auch Personen, die jetzt in einer Behinderteneinrichtung der Caritas beschäftigt sind.