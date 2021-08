von Brigitte Chymo

Ein ganz wundersamer Koffer machte am Montagnachmittag im Schlössle Station, und etwa 20 „Kinder und Kinderinnen“ kamen dank Laufenburger Kulturtage und Lakiso beim „Rittermärchen mit Gummibärchen für kleine Sänger“ ganz schön ins Staunen. Nach einem Jahr coronabedingter Pause lud der Laufenburger Kulturausschuss wie auch all die Jahre zuvor wieder zum Kinderprogramm in Schlössle.

Als zu Beginn viele der Kinder direkt vor der Bühne Platz genommen hatten, stand da erst einmal nur einsam ein Koffer vor schwarzer Kulisse. Dann aber brachten Puppenspielerin Susanne End und die Kinder gemeinsam diesen Koffer so richtig in Schwung. „Singen bringt den Koffer in Eierlaune“, verkündete die Puppenspielerin, also wurde gesungen, und nach einem „Happy Birthday“ und „Alle meine Entchen“ legte der Koffer zum großen Spaß der kleinen Zuschauer tatsächlich Eier, aus denen spannende Geschichten schlüpften. Da balancierte erst einmal der kleinste Seiltänzer der Welt im aufgeklappten Koffer hin und her, nachdem ein Gummibärchen sein Lampenfieber zum Verschwinden gebracht hatte. Anschließen tummelten sich eine Prinzessin und ihr Traumprinz im Koffer, und die Puppenspielerin verwandelte sich in einen Drachen. Den hatten die „Stinkestiefel“ aus seiner Höhle gelockt. Nämlich jene der Kinder, die sie zuvor auf der Bühne deponiert hatten.

Aber nicht der Traumprinz besiegte den Drachen, sondern Prinzessin Petersilie und die Kinder pusteten den Drachen schließlich einfach weg. Ende gut, alles gut, jeder wurde restlos glücklich. Denn auch der Drache landete im Drachenglück, fortan als Schlosswärter mit Gummibärchen als Lohn für seinen Dienst. Für die Kinder, nach der Vorstellung bereits im Märchenglück, gab‘s noch Gummibärchenglück. Jedes der Kinder durfte als Erinnerung ein kleines Päckchen Gummibärchen mit nach Hause nehmen. „Für das Poesiealbum, zum Einkleben“, so die Puppenspielerin. Ob die leckeren Gummibärchen wohl jemals den Weg nach Hause und ins Poesiealbum schafften?