Die „Kultschüür“ in Laufenburg/Schweiz hat Grund zum Feiern: Seit 20 Jahren besteht das hauseigene Theater Wiwa – zuerst als freie Gruppe, später als Verein. Dieser übernahm 2014 das Gebäude in der Altstadt als alleiniger Mieter. Lokalität und Verein erhielten im selben Jahr den Namen „Kultschüür Laufenburg“. Seither fanden dort 280 öffentliche Veranstaltungen statt. Das Theaterensemble Wiwa, fester Bestandteil des Vereins, brachte bis 2022 insgesamt 32 Produktionen auf die Bühne.

Die neue Saison soll dem schwedischen Schriftsteller Henning Mankell (1948 bis 2015) gewidmet sein, der dieses Jahr 75 geworden wäre. Deshalb würde „Kultschüür“-Chef Martin Willi am liebsten ein Mankell-Stück aufführen, doch die Aufführungsrechte hat er noch nicht in der Tasche. Mankell soll trotzdem bald zu Ehren kommen, nämlich mit dem auf dessen gleichnamigen Roman basierenden zweiteiligen Film „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ sowie am Literaturabend „Land und Willi meets Mankell“ Anfang Oktober.

Das Jahresprogramm ist mit 37 Veranstaltungen gut bestückt. „Wir sind nicht mehr aus dem regionalen Kulturleben wegzudenken“, sagte Martin Willi anlässlich der vom Trio Save the Flower begleiteten Saisoneröffnung. Nach der Corona-Pause sei die Euphorie wieder da: „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Martin Willi. Den Weg durch das Jahr 2023 werden viele Akteure gehen: Musiker, Theaterleute, Komödianten, Kunstmaler, Schriftsteller, weiblich wie männlich, jung und älter.

Ein Novum bietet das Programm 2023 in der „Kultschüür“: Am 2. Juni steht die Jugend im Fokus. Dann soll das „Forum Junge Kultur – Open Mic“ erstmalig stattfinden. Junge kreative Menschen sind bei dieser Veranstaltung eingeladen, einem interessierten Publikum ihr Talent zu zeigen. Alles sei möglich, erklärt Martin Willi: Poetry-Slam, Kurzfilme, Songwriting und vieles mehr. Die „Kultschüür“ wolle der Behauptung, in Laufenburg gebe es nichts für die Jungen, entgegenwirken, sagte er. Davon abgesehen richte sich das Jahresprogramm an keine bestimmte Altersgruppe.

Was bereits am 4. März mit „Klassäträffä“ von Sascha Schnellmann, Jahrgang 1982, klar wird. Oder mit der Filmaufführung „Das kleine Gespenst“ zum Jahresabschluss. Dazwischen ist in der „Kultschüür“ allerhand los. Unter anderem treten Teatro Mobile, das Duo Olrun und Judith Wieser und X-bluesive auf. Ein neues Forum stellt der Talk am Tresen mit Moderatorin Aileen Lakatos und Gästen dar. Auch Literatur und Bildende Kunst sind Teil der Saison 2023. „Reading By Night“ kommt wieder vor, zudem die Regio-Kult-Art und eine Ausstellung des 2021 gestorbenen Städtlemalers Rudolf Schütz.