Der neue Eigentümer will eine nachhaltige Lösung für die Altstadtimmobilie finden. Ob das historische Gebäude weiterhin gastronomisch genutzt wird, ist nicht sicher. Auch das „Meerfräulein“ auf der anderen Seite der Laufenbrücke wechselt den Besitzer.

Zwei stadtbildprägende Gebäude in der Laufenburger Altstadt sind an neue Eigentümer übergegangen. Im badischen Teil erwarb im August ein aus dem Hotzenwald stammender, heute in der Schweiz lebender und arbeitender Privatmann den ehemaligen Gasthof