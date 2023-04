Gleich mehrere Premieren gab es für den Musikverein Rotzel bei seinem Jahreskonzert in der gut besuchten Möslehalle in Luttingen. Zum einen trat der Verein erstmals nach der Verschmelzung mit dem Musikverein Binzgen als einheitliches Orchester auf und zum anderen konnte der Verein seinen neuen Dirigenten Tobias Frey präsentieren. Er löst Markus Wagner ab, der zwei Jahre lang als Projektdirigent den Verein musikalisch geleitet hat. Frey habe beim letzten Konzert ausgeholfen und seit September vergangenen Jahres das Dirigentenamt inne, wie Vorsitzender Stefan Thoma erzählte. Er hat außerdem seine Frau Bernadette Frey (Klarinette) mit in den Verein gebracht. Nach längerer Pause ebenfalls zum ersten Mal auf der Bühne saß daneben Nicole Kreuser (Klarinette). Zu Gast bei dem Premierenkonzert waren unter anderem auch Bürgermeister Ulrich Krieger und Pfarrer Klaus Fietz.

Der Musikverein Rotzel und Dirigent Tobias Frey konnten beim Jahreskonzert gemeinsam überzeugen.

Orchester in neuer Größe

Mit diesen Neuerungen konnte der Musikverein Rotzel, der aufgrund seiner neuen Größe das Konzert in die Halle nach Luttingen verlegt hatte, sein Jahreskonzert eröffnen. Durch das Programm führte Laura Weniger. Die imposante „Festival Overture“ machte den Anfang des abwechslungsreichen Programms. Es folgte das Werk „Pacific Dreams“ des Komponisten Jacob de Haan, das ein Gemälde musikalisch porträtiert. In den vier Teilen des Stückes wurde die emotionale Australienreise des Spaniers Miguel nacherzählt, bei welcher er auf besagtes Gemälde stößt. Mit „The Wellerman“, einem traditionellen Walfängerlied der 1860er Jahre, setzte der Verein seine melodische Reise nach Neuseeland fort. Vor der Pause spielten die Musikerinnen und Musiker aus Rotzel und Binzgen die fiktive Filmmusik „Adventure!“, die abwechselnde Melodien und pompöse Klänge vereinte.

Mit vereinten Kräften

Der zweite Konzertteil wurde durch den Marsch „Viribus Unitis“, Lateinisch für „Mit vereinten Kräften“, eröffnet. Die Wahl dieses Stückes spielte erneut auf die Verschmelzung der Musikvereine zu Beginn dieses Jahres an. Das jazzige Werk „Spanish Fever“, das einige Tanzmelodien umfasste, sorgte für eine ausgelassene Stimmung in der Möslehalle. Die musikalischen Highlights aus dem Disneyfilm „Moana“ schlossen daran an und erzählten die Geschichte der Titelheldin Vaiana, die gemeinsam mit einem legendären Krieger eine sagenumwobene Insel finden und ihre Familie retten will. Den krönenden Abschluss machte das Grönemeyer-Medley, das sich aus den Liedern „Männer“, „Mensch“, „Flugzeuge im Bauch“ und „Mambo“ zusammensetzte.

Für diese gelungene Konzertpremiere gab es viel Applaus und Pfiffe aus dem Publikum. Dirigent Tobias Frey betonte, dass der Abend eine „Gemeinschaftsleistung“ gewesen ist. Als Zugaben führte der Verein die Titelmelodie der Serie „Hawai Five-O“ und die Ballade „Perfect“ von Ed Sheeran auf.