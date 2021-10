Laufenburg/Albbruck vor 3 Stunden

Post-Zustellzentrum nimmt Betrieb auf: Von hier werden bald 16.500 Haushalte beliefert

Das neue Zustellzentrum in Laufenburg ist in Betrieb. Ab sofort werden von hier aus 5000 Haushalte in Dogern und Albbruch beliefert. Weitere 11.000 Haushalte sollen im Frühjahr dazu kommen, wenn die Zuständigkeit auf Laufenburg, Murg, Görwihl und Herrischried erweitert wird.