Seit nunmehr 50 Jahren besteht die deutsch-französische Städtepartnerschaft zwischen Laufenburg und Le Croisic. In beiden Städten wird im Jubiläumsjahr mit einem umfangreichen Programm dieser bis heute lebendigen Partnerschaft gedacht, wobei das Feiern nicht zu kurz kommen wird.

Peter Strittmatter schafft eine bleibende Erinnerung an das Jubiläum

Vereine, Gemeinderatsmitglieder und ehrenamtliche Privatpersonen haben sich in die Vorbereitung der Anlässe eingebracht und ein großes Programm auf die Beine gestellt. Eine bleibende Erinnerung an das 50-jährige Jumelage-Jubiläum stellt die eigens von Peter Strittmatter kreierte und an die Laufenburger Fasnachtsplakette angelehnte Sonderplakette dar.

Die Sonderplakette ist bei der Tourist-Info erhältlich

Strittmatter gestaltete, in Erinnerung an die 1973 geschaffene Sonderplakette, die Plakette für das jetzige Jubiläum neu. Der einst für Laufenburger bedeutende Salm und die Crevette aus Le Croisic bilden auf der Plakette ein Herz, was symbolisch die deutsch-französische Freundschaft widerspiegeln soll. Die glasierte Sonderplakette gibt es in den Farben Rot und Blau. Erhältlich ist sie zum Selbstkostenpreis von 3,50 Euro in der Tourist-Information.

Auch im sportlichen Bereich knüpfte man an die Städtepartnerschaft an: Im Bild die Hobby-Rennradler aus Le Croisic 2007, die nach 1000 Kilometern die Partnerstadt Laufenburg müde, aber stolz über das gelungene Unternehmen erreicht haben. Im Bild rechts die damalige Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises, Monique Malleis. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

Bereits Vergangenheit sind die ersten Anlässe im Jubiläumsjahr, unter anderem die Jumelage-Ausstellung im Rathaus-Foyer, der Besuch der Delegation aus Le Croisic bei der Laufenburger Städtlefasnacht, ebenso die Kurzwanderung des Schwarzwaldvereins mit bretonischen Speisen in Hochsal unter dem Motto „A La Soupe!“.

Diese Veranstaltungen stehen als nächstes an

Bereits am 22. April treten Laufenburger Vereinsvertreter eine zweitägige Reise zum Carnéval du Croisic an. Bis zum Jahresende wird es noch etliche weitere spannende Anlässe in beiden Städten geben.

Am 27. April wird die Laufenburger Pianistin Gabriela Fahnenstiel in Le Croisic ein Konzert geben. Entlang des Rheinuferwegs in Laufenburg von der Codman-Anlage bis zum Schwimmbad und an der Hafenpromenade in Le Croisic, wird es im April und Mai eine Bilderausstellung über die Partnerstädte geben.

Über Pfingsten, vom 26. bis 30. Mai, wird eine Laufenburger Delegation zu offiziellen Feierlichkeiten in die Partnerstadt reisen.

Den Gegenbesuch können die Laufenburger vom 30. September bis zum 4. Oktober erwarten.

Zwischen diesen beiden Anlässen wird es an den Laufenburger Kulturtagen „Fließende Grenzen“, am 27. Juli mit einem „Bal Folk“, von Marcus Krimmer und Andreas Neumann, einen Tanzworkshop zum bretonischen Gruppentanz mit anschließendem Tanzabend geben.

Zum Abschluss des Jahres und zum Ausklang des Jubiläumsjahres ist vorgesehen, dass es an der Altstadtweihnacht einen Stand mit französischen Spezialitäten geben soll.

Vereine pflegen die Freundschaft der Städte

Freundschaftliche Verbindungen in die französische Partnerstadt pflegen viele Laufenburger Vereine. Allen voran der Schwarzwaldverein Laufenburg, der schon seit den Anfängen der Verbindung, damals noch unter der Leitung des inzwischen verstorbenen Gert Philipp, immer wieder mit großen Gruppen in die Partnerstadt reiste.

Laufenburg pflegt seit vielen Jahren freundschaftliche Verbindungen im Namen der Völkerverständigung zur französischen Partnerstadt Le Croisic. Im Bild Madame Martine Alcon (rechts) die Leiterin der bretonischen Folkloregruppe Cercle Celtique 2006 mit jungen Tänzern und Musikern am Tag der offenen Tür im Laufenburger Schlössle. | Bild: Archiv Charlotte Fröse

Auch im Jubiläumsjahr wird eine große Gruppe vom Schwarzwaldverein an die bretonische Küste reisen. Enge Bande knüpfte auch der Chor St. Martin Luttingen mit dem Cercle Celtique.

Auch die Laufenburger Feuerwehr mit der Jugendfeuerwehr, etliche Fasnachtsgruppen sowie der Sportverein (SV) 08 pflegen seit Anbeginn der Freundschaft ebenfalls rege Kontakte. Dieter Schwandt, der inzwischen verstorbene ehemalige Rektor der Hans-Thoma-Schule, war unter jenen, die 1973 die Städtepartnerstadt mit Le Croisic begründeten und die Freundschaft zwischen beiden Städten jahrzehntelang lebendig hielt.