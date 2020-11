von Charlotte Fröse

Jahrzehntelang thronte eine kleine marmorne Engelsstatue auf der Mauer bei der Heilig-Geist-Kirche und wachte über Laufenburg. Dabei ist sie, zumindest im Gefühl vieler Laufenburger, zu einem Wahrzeichen für die Stadt geworden. Nachdem vor einigen Wochen die Statue, glücklicherweise nur eine Kopie, wieder einmal einem Vandalen-Akt zum Opfer gefallen ist, ist der Platz auf der Mauer verwaist. Der obere Teil der Statue ist zudem noch immer nicht wieder aufgetaucht.

Das Original der Engelstatue, welches allerdings ebenfalls schon Zerstörungsattacken erlebte, fristet seit rund zwei Jahren im städtischen Archiv seine Tage. Indessen in Sicherheit und wohlbehütet vom Stadtarchivar Martin Blümcke. Und er hat auch eine Idee, wo die Engelstatue einen würdigen und sicheren Platz bekommen könnte.

Auf keinen Fall soll der Original-Engel wieder auf die Mauer, betont Blümcke. „In der Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof könnte er aufgestellt werden“, berichtet Blümcke, denn da gehörte er auch hin. Blümcke vermutet, dass der Engel einst ein Teil eines größeren Grabmals war und so wäre der Friedhof ein würdiger Ort für ihn. Mit Bürgermeister Ulrich Krieger habe er schon über seinen Vorschlag gesprochen und sei dabei auf offenen Ohren gestoßen, berichtet der Stadtarchivar.

Noch ist jedoch nichts entschieden. Sollte der Engel wieder aufgestellt werden, müsste er aber erst noch eine „Schönheitskur“ bekommen. Der Zahn der Zeit nagte an seinen Flügelspitzen und einige andere Blessuren am Gesicht und Hals sind das Resultat von früheren Attacken. Wann und wie eine Renovation und ein Wechsel in die Friedhofskapelle geschehen könnte, ist noch unklar.

Ins Stadtarchiv kam die Engelstatue auf Initiative von Martin Blümcke, denn schließlich sei sie ja städtisches Eigentum, erklärte er. Der ehemalige Laufenburger Kunstverein Kunstwerksta(d)tt Laufenburg nahm sich vor über 15 Jahren des Engels an. Jahre zuvor wurde er von der Stadt abmontiert und eingelagert. Der 2004 gegründete Kunstverein organisierte 2006 eine Restauration und die Herstellung eines Replikats. Aufgelöst wurde der Kunstverein 2012. Danach hütete die Laufenburger Künstlerin und ehemalige Vorsitzende des Kunstvereins, Renate Kaiser, das Original der Statue bei sich zuhause, wo es schließlich von Martin Blümcke aufgestöbert und von da ins Archiv geschafft wurde.