von Charlotte Fröse saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Der Bau des Laufenburger Wasserkraftwerks, Anfang des 20. Jahrhunderts, gilt in technikgeschichtlicher Hinsicht als Pioniertat. Es ist das älteste quer zum Fluss stehende Laufkraftwerk am Rhein und war damals das leistungsstärkste Flusskraftwerk in Europa. Durch einen glücklichen Umstand kam die Stadt Laufenburg kürzlich zu einer umfangreichen Bilddokumentation über die Zeit des Baus.

Um das Flussbett zu erweitern waren auch Sprengungen unter Wasser notwendig. Das Bild ist auf den 5. April 1913 datiert.

Martin Blümcke, Stadtarchivar der Stadt Laufenburg, staunte nicht schlecht, als er im Oktober einen Anruf der Bad Säckinger Stadtarchivarin Eveline Klein erhielt, die ihm mitteilte, dass ein gewisser Joachim Scheffzek, Oberstudiendirektor im Ruhestand aus Esslingen, etwas habe, das mit Laufenburg zu tun hätte. In der irrigen Annahme, dass Laufenburg keinen Archivar habe, wandte sich Scheffzek zunächst nach Bad Säckingen. Und ein zweites Mal staunte Martin Blümcke dann über das, was Joachim Scheffzek in seinem privaten Besitz hatte und sich als ein höchst interessantes rund acht Kilogramm schweres Album mit rund 540 originalen Fotografien aus der Zeit des Kraftwerkbaus erwies. Der Enkel des ursprünglichen Besitzers überließ das Album der Stadt. „Das ist ein wunderbares Geschenk für die Stadt Laufenburg“, freut sich Martin Blümcke. Das Album wird nun im Stadtarchiv sicher verwahrt und stellt einen wesentlichen Teil des Stadtarchivs dar, wie Blümcke betonte.

Das Bild zeigt Arbeiter und einen Ingenieur auf der Jahrhundertbaustelle bei Gesteinsbohrarbeiten entlang des Rheins. | Bild: Repros Charlotte Fröse

Zusammengetragen wurden die Aufnahmen in dem etwa 15 Zentimeter dicken Album von Josef Koder, Reg. Baumeister, dem Großvater von Joachim Scheffzek. Josef Koder war in der Zeit von 1908 bis 1913 an führender Stelle der Mannheimer Firma Grün & Bilfinger am Bau des Kraftwerks tätig. Die Firma war unter anderem für die Fundation des Maschinenhauses und der Turbinenkammern zuständig. Ebenso führte Grün & Bilfinger auch die Rheinkorrektion aus.

Taucher übernahmen die gefährliche Arbeit unter Wasser. Das Bild ist mit dem Datum 12. September 1912, versehen.

Im Zuge der Bauarbeiten wurden Felsen gesprengt und eine Gleisverbindung für den Materialtransport am Flussufer gebaut. Der Felsabtrag wurde für den Bau von Dämmen und Böschungsverkleidungen verwendet. Der Laufen und die Enge wurden von einer rauen Schlucht zu einem Kanal ausgeweitet. Über 300.000 Kubikmeter Fels wurden für den Bau des Kraftwerks weggesprengt. Bei Hochwasser waren diese Baustellen überspült und mussten jeweils geräumt werden.

Bilder zeigen Bauphasen

Eindrücklich zeigen die Bilder etliche Momentaufnahmen der einzelnen Bauphasen. Zeitweise arbeiteten bis zu 1500 Mann auf der Jahrhundertbaustelle, vor allem über dem Wasser des Rheins. Aber auch unter Wasser wurde gearbeitet, Taucher übernahmen diese gefährliche Arbeit. Die Aufnahmen sammelte der Baumeister Josef Koder auf privater Basis.

Über 300.000 Kubikmeter Fels wurden für den Bau des Kraftwerks aus dem Rhein geschafft. Das Bild zeigt Arbeiten an den Felsen.

Das Kraftwerk ließ von der gesamten Bautätigkeit zu Dokumentationszwecken regelmäßig von Berufsfotografen Aufnahmen zu den einzelnen Bauabschnitten erstellen. Josef Koder konnte in diesem Zuge von den Fotografen einige Aufnahmen erwerben, die er in seinem privaten Album sammelte. Einige der Aufnahmen sind mit einem Datum versehen und teilweise gibt es kurze Kommentare zu den Bildern. Im Album ist ein Fotograf mit Namen verzeichnet, es handelt sich um A. Schoder aus Laufenburg. Weitere Namen der Fotografen sind nicht bekannt. Ergänzt werden die Originalfotografien durch Postkarten zum Kraftwerksbau.

Das Maschinenhaus mit dem Turm wurde in den Jahren 1912 bis 1914 erbaut. Die Aufnahme stammt vom 27. März 1913.

Im Museum Schiff in Laufenburg wurden im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts in Zusammenarbeit mit dem Kraftwerk der Gesamtbestand an Negativen und Fotopositiven, welche im Archiv des Kraftwerks lagerten, zusammengefasst, welche die Baugeschichte des Rheinkraftwerkes Laufenburg dokumentieren. Dieser Bestand umfasst rund 1800 Abzüge und Negativplatten.