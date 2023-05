40 Jahre im Dienst des Herrn und der ihm anvertrauten Menschen: Dieses Priesterjubiläum wird Pfarrer Klaus Fietz gebührend feiern und dabei allen danken, die ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt haben. „Über vier Jahrzehnte durfte ich an verschiedenen Stellen und Orten als Priester und Seelsorger tätig sein und in unzähligen menschlichen Begegnungen alle Höhen und Tiefen menschlichen Lebens miterleben und teilen“, schreibt Fietz in seinem Einladungsschreiben. Das Fest beginnt am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef in Albbruck.

Der Dankgottesdienst wird mitgestaltet von den Kirchenchören der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck. Die Predigt hält der ehemalige Dekan in Waldshut, Pfarrer i.R. Herbert Malzacher, auch Mitbruder von Fietz im Priesterrat. Unter den Gästen wird auch Pfarrer Günter Hirt sein, der ihn gefördert hat, wie kein Zweiter. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu einem Apéro ins Bernhardheim eingeladen.

Der Werdegang

Der Jubilar blickt schon jetzt auf ein erfülltes Priesterleben zurück: In Kronau im Kreis Karlsruhe geboren, wurde er nach einem Diakonatsjahr in Oberkirch am 15. Mai 1983 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Nach Vertretungen in Waghäusel-Wiesental und Bruchhausen bei Ettlingen folgten zwei Vikarsjahre in Waldshut unter Dekan Alfons Nock. Von September 1985 bis Oktober 1989 war Klaus Fietz im Erzbischöflichen Ordinariat tätig. Die erste Pfarrei wurde ihm dann im November 1989 übertragen. Es war St. Peter in St. Georgen bei Freiburg. 1996 kam noch die Pfarrei St. Georg in St. Georgen hinzu, als Pfarrer Wolfgang Auer nach Laufenburg wechselte.

Im Jahr 2000 wurde Klaus Fietz zum Pfarrer von St. Bonifatius in Baden-Baden-Lichtental ernannt und ab Dezember 2007 zusätzlich zum Pfarrer von Baden-Baden-Geroldsau und zum Leiter der Seelsorgeeinheit Lichtental. Von 2004 bis zu seinem Wechsel zum 1. März 2011 nach Laufenburg war er auch stellvertretender Dekan des Dekanats Baden-Baden. Seit August 2012 ist er auch Leiter der Pfarrgemeinde Albbruck und seit 2015 Leiter der großen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck.

Wie groß seine Wertschätzung über den eigenen Kirchturm hinweg ist, zeigt die Gästeliste aus seinen bisherigen Wirkungsorten. Freundschaftliche Verbindungen nach St. Georgen, wo er in St. Peter einen neuen Kindergarten gebaut hat, sind nie abgebrochen. Auch in Baden-Baden ließ man ihn nur ungern gehen, wo er mit den Worten verabschiedet wurde, dass er ein Pfarrer sei, der Christsein im Alltag spürbar mache und mit großer Offenheit, Güte, zuversichtlichem Glauben und ansteckender Herzlichkeit die Herzen der Menschen gewinne. Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger bescheinigte Klaus Fietz an dessen 60. Geburtstag, dass er immer Mensch geblieben sei, der leide mit den Leidenden und sich freue mit denen, die Freude haben.