Gleich zwei Überraschungsgäste unter den Zuhörern gab es bei der Lesung des neuen Buchs von Petra Gabriel im Cafe Andelsbach in Laufenburg. Vorgestellt hatte die Autorin ihren neuen Roman „Madame Codman und die traurige Gräfin“. Er ist die Fortsetzung des Romans „Madame kam aus Amerika“. Erschienen waren unter anderem Peter Grüninger, Enkel des Gärtners der Familie Codman, der auch ein Opernglas der Madame – „sie schaute immer gerne in die Schweiz rüber“ -, ein Mokkatässchen, eine Visitenkarte und ein Milchkännchen aus dem Nachlass mitgebracht hatte. Dann war da eine Besucherin aus Freiburg, die ihre gesamte Kindheit in der „Russenvilla“ von Gräfin Olga von Leonowa in Laufenburg verbracht hatte. Ihr Vater sei Bürgermeister gewesen und sie hätten das Wohnrecht gehabt, erklärte sie. Das Badehaus der Gräfin sei ihr Lieblingsspielplatz gewesen.

„Das ist der Traum jedes Veranstalters,“ freute sich Renata Vogt, Inhaberin des Cafes. Dann begrüßte sie Petra Gabriel: „Es ist eine Riesenfreude, dass du heute hier bist.“ Der Roman handle von Olga von Leonowa, „vielleicht Prinzessin, vielleicht Spionin, eine Laufenburger Legende, und das Russenhaus gibt es heut noch“, bestätigte Vogt. Da die Autorin gesundheitlich angeschlagen sei, habe sie SWR-Redakteurin Andrea Worthmann gebeten, den Roman vorzustellen. „Wir werden Madame mit den Augen ihrer Zofe, Emma, kennenlernen“, sagte Worthmann. „Ich bin ein Stück dieser Zofe“, gab Gabriel lächelnd zu. Die Figuren sind teilweise erfunden, teilweise gab es sie wirklich. Das Buch wirft immer wieder einen Blick zurück, auf die Kindheit der Gräfin Olga von Leonowa, und auf ihren Beruf. „Diese Rückblenden helfen mir, die Person zu formen und erklären, warum Olga so ist, wie sie ist“, sagte Gabriel. „Es ist ein historischer Roman, der auf Fakten basiert.“ Andrea Worthmann, die das Buch schon gelesen hatte, hatte Passagen aus dem Buch gewählt, die Lust auf mehr machten. Ihre wohltemperierte Stimme machte das Zuhören zu einem wahren Vergnügen.