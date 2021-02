von Peter Meister

Padre Terry von der Partnergemeinde Nuestra Sra. del Patrocinio in Huánuco dankt in einem Brief für die Unterstützung des Perukreises Heilig Geist zum Bau einer Armenküche ebenso wie Schwester Beatriz für den Zuschuss an die Familienküchen in Lima Tablada.

Beide Einrichtungen liegen in Corona-Hochrisikogebieten, was durch die Kontaktsperren zu noch mehr Armut führt. Mit den Spenden aus der Seelsorgeeinheit Laufenburg konnte in manchen Familien auch buchstäblich der größte Hunger gestillt und das Überleben gesichert werden.

Der Bau der Armenküche wäre ohne die finanzielle Hilfe des Perukreises gar nicht möglich gewesen, wie Padre Terry der Vorsitzenden Claudia Weber-Wagner bestätigt. In der Armenküche können nicht nur viele Menschen ihren größten Hunger stillen. In ihr werden auch zehn Arbeiter beschäftigt, die dadurch ihre Familien mit etwa 50 Personen ernähren können.

Der Bau einer Armenküche ist bald fertiggestellt, dank der Hilfe aus Laufenburg. | Bild: Perukreis

Zudem konnten auch hunderte Lebensmittelpakete an die Armen ausgegeben werden. Und mit den Spendengeldern bekamen viele Corona-Schwerkranke in den Krankenhäusern ihren lebensnotwendigen Sauerstoff, den die Kranken selbst bezahlen müssen.

Anschaffung eines Geländefahrzeugs

Ein nennenswerter Betrag wurde für die Anschaffung eines neuen geländetauglichen Fahrzeuges von Padre Terry zur Verfügung gestellt. Ohne mobil zu sein, kann der Gemeindepfarrer seinen Dienst in dem im anvertrauten weitverzweigten Gebiet in den Anden nicht ausüben. Auch die Hilfspakete werden damit zu den Menschen in den Dörfern gebracht.

Die vier Familienküchen in Lima Tablada, die täglich etwa 500 warme Essen kochen, konnten mit der Hilfe aus Laufenburg ihren Betrieb fortsetzen.

Keine Infrastruktur für digitalen Unterricht

Die Schulen sind geschlossen, der Unterricht sollte zuhause stattfinden. Die Lehrer tun ihr Bestes, wird aus Huánuco berichtet, doch in den weit verstreuten Dörfern fehlt die Infrastruktur für digitalen Unterricht, zudem sind ganz viele Eltern ihren Kindern keine große Hilfe, weil sie selbst nicht über den nötigen Bildungsstandart verfügen. Auch hier könnten Gelder aus Laufenburg für die technische Ausrüstung für Verbesserungen sorgen. Eine weitere Gemeinde in Tablada hat um Hilfe für die Errichtung einer Armenküche gebeten. Der Perukreis hat dafür 1000 Euro überwiesen.

„Es ist uns sehr wohl bewusst, dass auch wir in Europa bzw. Deutschland schwer unter der Pandemie zu leiden haben, doch viel schlimmer sieht es in Peru aus, wo das Gesundheitssystem am Boden ist, es keinen staatlichen Rettungsschirm und soziale Hilfen gibt. Nicht einmal Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden“, konstatiert Claudia Weber-Wagner und appelliert an die weitere Spendenbereitschaft der Mitmenschen in Laufenburg und darüber hinaus.

Spendenkonto: Kath. Kirchengemeinde Hl. Geist Laufenburg, Projektgruppe „Peru„ IBAN: DE49 6849 0000 0001 6337 08