von Peter Meister

Der Perukreis Heilig Geist in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck macht erneut auf die entsetzliche Situation durch die Corona-Pandemie in Peru aufmerksam, von der die Partnergemeinde in Huánuco besonders betroffen ist und bittet um finanzielle Unterstützung.

Peru beklagt mittlerweile die weltweit höchste Corona-Sterberate, obwohl es eines der ersten Länder in Lateinamerika war, das rigorose Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ergriffen hatte. Peru findet offenbar kein wirksames Mittel gegen die Pandemie – das Virus greift weiter rasant um sich.

Laufenburg Virus macht Not noch größer: Perukreis Heilig Geist spendet 4400 Euro an Partnergemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Claudia Weber-Wagner, die Vorsitzende des Perukreises, ist in ständigem Kontakt mir Padre Terry Tello, dem Seelsorger der Partnergemeinde Nuestra Senora del Patrocinio, der durch bewundernswerten persönlichen Einsatz alles dafür tut, so viele Leben wie möglich zu retten.

Gesundheitswesen in einer prekären Lage

Neben der dramatischen Hungersnot und der damit verbundenen Immunschwäche sind die vielen Todesopfer auf die fehlende Versorgung mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff zurückzuführen, der durch die Lieferfirmen extrem verteuert wurde.

Das prekäre Gesundheitswesen in Peru führt dazu, dass die an Corona Erkrankten den lebensnotwendigen Sauerstoff ins Krankenhaus mitbringen müssen. Die allermeisten Menschen in Huánuco können sich dies allerdings nicht leisten.

Laufenburg Hilferufe aus Peru erreichen die Pfarrgemeinde Laufenburg in der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Viele Menschen sind selbstständige Kleinunternehmer, Tagelöhner oder Bauern. Durch die politisch verordnete strenge Ausgangssperre ist es diesen Menschen nicht mehr möglich, ihren ohnehin geringen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Menschen leben in einem Teufelskreis.

Halten sie sich an die Verordnungen, können sie ihrer Arbeit nicht nachgehen und der Hunger gibt ihnen kaum eine Überlebenschance, auch weil sie durch Mangelernährung sehr geschwächt dem Virus nichts entgegensetzen können. Versuchen sie als Straßenhändler Geld zu verdienen oder Lebensmittel zu tauschen, sind sie sehr gefährdet, sich mit dem Virus anzustecken und ihn zu verbreiten.

Laufenburg Weihnachten im Coronajahr: Vieles steht auf der Kippe Das könnte Sie auch interessieren

Nicht besser geht es den Menschen in Lima mit seinen riesigen Elendsvierteln. Dort werden die Küchen in Lima Tablada und die Bedürftigen über die Schwestern in Sta. Maria Goretti vom Perukreis unterstützt. Schwester Lucia Vargas, Leiterin von Sta.

Hohe Sterblichkeit beruht auf vielen Faktoren

Lucia, die sich wie Padre Terry mit seinen Gemeindemitgliedern aufopferungsvoll um die arme Bevölkerung kümmert, verweist auf die vielen Faktoren, die zu den vielen Toten führen: „Leider sind viele Dinge sehr schlecht in Peru: Die medizinische Versorgung, die ökonomische Situation und die mangelnde Disziplin der Menschen hier. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass sich immer mehr Menschen mit dem Virus infizieren und sterben, nicht nur alte Leute mit Vorerkrankungen. Es sterben auch junge Leute und sogar Kinder.“

Der Perukreis Heilig Geist konnte Dank der eingegangenen Spenden und aus Rücklagen seit Ausbruch der Pandemie die Partnergemeinde in Huánco mit 9500 Euro, die Küchen in Lima Tablada mit 2000 Euro und die Schwestern in Sta. M. Goretti in Lima mit 2600 Euro unterstützen.

„Doch reicht dies über die Dauer der Pandemie leider niemals aus. Allein der lebensnotwendige Sauerstoff verschlingt große Summen. Unsere Partner in Peru benötigen dringend weiterhin finanzielle Unterstützung, unsere Hilfe. Damit sie weiterhin Lebensmittelpakete verteilen und den lebenserhaltenden Sauerstoff finanzieren können“, so der Appell von Claudia Weber-Wagner.

Das Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Projektgruppe „Peru“, IBAN: DE49 6849 0000 0001 6337 08, Volksbank Rhein-Wehra.