von sk

Am Samstag, 20. Juni, gegen 13.55 Uhr, stürzte eine Pedelec-Fahrerin offensichtlich ohne Fremdeinwirkung in Rotzel in der Laufenburger Straße. Hierbei zog sich die 56-jährige Frau schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg, Außenstelle Waldshut, Telefon 07751/8963-0, sucht zur genauen Klärung des genauen Sachverhalts Zeugen die den Unfall beobachtet haben.