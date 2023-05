Die Neuwahl des gesamten Vorstandes stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Paradiesvögel Grunholz. Sie fand kürzlich im Gasthaus „Engel“ in Murg-Niederhof statt.

Zum neuen Präsidenten wurde Marco Beczkowiak gewählt. Dennis Beczkowiak ist neuer Vizepräsident und Sascha Debowski Festmeister. Wiedergewählt wurden Siria Gargano als Schriftführerin, Francesco Gargano als Kassierer und Svenja Bächle als Zunftjugendleiterin. Beisitzer sind Dina Schumacher, Gerlinde Kollakowski und Riccardo Gargano. In seiner Antrittsrede bedankte sich der neue Präsident Marco Beczkowiak bei den Mitgliedern für das Vertrauen und dankte Patrick Sibold für seinen neunjährigen Dienst als Vorstand der Paradiesvögel Grunholz.

Patrick Sibold berichtete gleich zu Beginn der Versammlung von den Aktivitäten des letzten Vereinsjahres. Highlights hier waren demnach wie immer das Hüttenwochenende, die Teilnahme an verschiedenen Stadtfesten wie beispielsweise der Apfelmarkt oder der Weihnachtsmarkt und natürlich die Laufenburger Fasnacht. Außerdem wurde voller Tatendrang die Runderneuerung des Grunholzer Bolzplatzes angegangen. Unter anderem wird hier das Herrichten des Basketballplatzes organisiert. Auch werden neue Basketballkörbe und neue Fußballtore aufgestellt. Weiter planen die Paradiesvögel noch ein gemeinsames Hüttenwochenende und einen Familientag für alle Mitglieder. Eine Beteiligung an der Altstadtweihnacht und am Apfelmarkts sind auch 2023 wieder geplant. Beim geplanten Festakt anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft der Städte Le Croisic und Laufenburg wollen sich die Paradiesvögel ebenfalls gerne einbringen.

Nach dem Bericht des Schatzmeisters Francesco Gargano mit einer positiven Bilanz und der Bestätigung der Kassenprüfer Thomas Engelsmann und Roland Frank wurde der gesamte – bis dahin amtierende – Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet.