von Brigitte Chymo

Die Fasnacht 2020 war gerade vorbei, und die Paradiesvögel Grunholz bei ihrem letzten Auftritt gerade noch mittendrin im närrischen Trubel beim Fasnachtsumzug in Laufenburg, als Corona kam. Die eigentlich im April 2020 stattfindende Mitgliederversammlung konnte schon nicht mehr durchgeführt werden, so wie auch alle anderen Aktivitäten, die auf der Agenda 2020 gestanden hatten. 2021 ging gerade so weiter.

Erst Freitagabend im Gasthaus Engel in Niederhof kamen die Paradiesvögel wieder zu einer laut Satzung vorgeschriebenen Mitgliederversammlung und unter Einhaltung der 3G-Regeln, also geimpft, getestet oder genesen. zusammen. Hauptpunkt der Versammlung waren die Neuwahlen des gesamten Vorstands. Eine reine Formsache, denn alle Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden auch alle in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt Patrick Sibold, ihm zur Seite steht Dina Schumacher als zweite Vorsitzende.

Die Finanzen hütet weiter Francesco Gargano, Siria Gargano hält das Treiben der Paradiesvögel schriftlich fest. Dennis Beczkowiak ist weiter Festmeister, Svenja Bächle bleibt Zunftjugendleiter. Beisitzer sind Riccardo Gargano, Marco Beczkowiak und Tobias Eschbach.

Der Rückblick auf 2019 und 2020 durch den alten und neuen Vorsitzenden Patrick Sibold fiel aufgrund der gegebenen Umstände entsprechend kurz aus. 2020 schafften es die Paradiesvögel in einer kurzen Coronalücke lediglich auf das traditionelle Hüttenwochenende in Todtmoos. Das war‘s dann schon. Dahingegen schienen die Aktivitäten 2019 schon viele, viele Jahre zurückzuliegen und weckten eher wehmütige Erinnerungen: An die Maiwanderung, den Bolzplatzputz, den Familiennachmittag, das Waffelbacken beim Apfelmarkt in Laufenburg, Glühweinplausch und natürlich die Fasnacht 2020. Die Paradiesvögel waren unter andrem bei den Nachtumzügen in Görwihl und Schachen, beim Umzug im schweizerischen Möhlin dabei und natürlich bei der Städtlefasnacht in Laufenburg.

Finanziell geht es den Paradiesvögeln trotz Corona ganz gut. Wie Kassierer Francesco Gargano berichtete, waren 2019/20 gute Jahre, in denen ein kleines Polster geschaffen werden konnte, sodass die dann ausbleibenden Einnahmen ausgeglichen werden konnten.