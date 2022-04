von Winfried Gerteis

Mehr als sechzig Friedenstauben schmückten am Abend des Ostermontags das Geländer vor der Pfarrkirche St. Martin Luttingen, nachdem der viertägige Osterweg für Familien zu Ende gegangen war. Martina Ebner und Nadine Lauber vom Gemeindeteam St. Martin hatten mit viel Liebe zum Detail einen Weg mit mehreren Stationen durch den Ort gestaltet.

Vor allem Familien wurden dazu eingeladen, den zwei Kilometer langen Weg miteinander zu gehen und unterwegs anhand von Bildern und Texten die Geschichte vom Kreuzweg Jesu bis hin zur Auferstehung an Ostern zu erfahren und dabei auch ein paar Aufgaben zu lösen. Dazu gehörte zum Beispiel ein Wegkreuz mit farbigen Bändern zu schmücken, gegen Ende durften die Kinder eine Friedenstaube basteln und anschließend an der Pfarrkirche aufhängen. Besonders beeindruckend war es, den Kreuzweg einen Teil der Wegstrecke lang körperlich nachzuempfinden, indem ein Stück Holz zum Friedhof zu tragen war. Dort wurden die Holzstücke dann zu einem großen Kreuz zusammengelegt.

Auch für die Erwachsenen waren die Texte und Impulse an den insgesamt fünfzehn Stationen bedenkenswert und eindrücklich. Dasselbe gilt auch für die Gedanken, mit denen Helga Ebner die Kreuzwegtafeln in der Kirche über die Feiertage ergänzt hatte. Die Kinder durften zum Abschluss in der Kirche einen kleinen Osterschatz mit nach Hause nehmen.