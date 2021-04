von Gabriele Rasenberger

Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, aber gleichzeitig ohne den Karfreitag, den Tag der Kreuzigung Jesu, nicht denkbar. Daher wurden diese beiden Tage sehr unterschiedlich gefeiert. Karfreitag ist es für Katholiken Brauch, vormittags den Kreuzweg zu beten, nachmittags, zur Todesstunde Jesus, feiern die Gläubigen die Liturgie. In Murg wurde auch ein Kinderkreuzweg angeboten. Die Jungen und Mädchen konnten hier mit allen Sinnen mitgehen. Pastoralreferentin Gabriele Trapp nahm als Grundlage den Kinderkreuzweg von Misereor und ergänzte diesen etwas.

Zur gleichen Zeit am Vormittag feierten evangelische Christen Gottesdienst. Pfarrerin Regine Born ging auf die Bedeutung des Lammes ein. Sie machte klar, dass sich Jesus Christus zum Opferlamm machte und sich für die Menschen kreuzigen ließ. Pfarrer Martin Rathgeber ging in seiner Predigt weiter. Er machte deutlich, was es heißt, dass Jesus sich kreuzigen ließ: „Er hatte diese innere Einstellung, die heute bestenfalls belächelt wird. Er war, um es mit einem bekannten Wort von Dietrich Bonhoeffer zu sagen, der ‚Mensch für andere‘“. Weiter machte Rathgeber darauf aufmerksam, dass eben gerade das Leben, welches für uns als schwach angesehen wird, den höchsten Stellenwert hat. Daher nannte er als Helden Menschen wie Altenpfleger oder Eltern, die sich um ein behindertes Kind kümmern, Anwohner, die sich um Nachbarn kümmern.

Ostersonntag in Luttingen: Pfarrer Michael Born und die Gemeinde bei der Auferstehungsfeier. | Bild: Gabriele Rasenberger

Für viele Gläubige in der katholischen und evangelischen Kirche begann die Osternacht/Auferstehungsfeier bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. In den Osterpredigten war dann zu spüren, dass die Christen Grund zur Freude haben. So überraschten sowohl Pfarrer Michael Born, als auch Vikar Philipp Ostertag mit einem Witz. Eine Tradition, die zu Ostern gehört und die ökumenisch ist. Ostertag machte deutlich: „Ostern ist weit mehr als ein ‚leeres Ritual‘ oder ein fröhliches Hasen-und Eierfest. An Ostern feiern wir das Leben und die Hoffnung auf das Leben.“ Für ihn war auch klar, dass ein Christ, der an Ostern nicht lachen kann, beim Karfreitag stehengeblieben ist.

Vikar Charles Jagan sagte wörtlich: „Die österliche Hoffnung stiftet uns dazu an, für die anderen da zu sein, Ja, die österlichen Menschen schenken Liebe, Freude und Hoffnung, dass Leben und Menschenwürde geschützt werden können.“ Das heißt für Jagan, dass Christen damit „frei von Habgier, Hass und Gewalt“ sind. Daher lautet Rathgebers Fazit: „Bringt Ostern zu denen, die noch traurig und niedergeschlagen sind.“ Auch Pfarrer Michael Born sprach davon bei der Auferstehungsfeier. Es ist aber klar, wie Born formulierte: „Er – der österliche Sieger – hat genug Kraft für die schweren Zeiten zwischen Lockdown und Lockerungen.“

Gottesdienste im Internet: Die Predigt zu Karfreitag von Pfarrerin Regine Born kann unter diesem Link angehört werden: https://ekilauf.de/predigt-musik-gebet-karfreitag/ Eine kurze Andacht aus Laufenburg kann unter diesem Link angesehen werden: https://ekilauf.de/online-ostergottesdienst-2021/