Die Luttinger Ortsvorsteherin Michaela Kaiser und ihr Rotzeler Amtskollege Manfred Ebner verzichten zugunsten der Stadt Laufenburg auf einen großen Teil ihrer Aufwandsentschädigung. Wegen der Haushaltslage der Stadt haben sie Bürgermeister Ulrich Krieger vorgeschlagen, die ihnen zustehenden Sätze um ein Viertel zu reduzieren. Der Gemeinderat beschloss vor kurzem in der letzten Sitzung dieses Jahres einstimmig, die Entschädigung rückwirkend ab 1. Januar 2020 nach unten anzupassen.

Wie unsere Zeitung berichtet hat, hat die Corona-Pandemie gravierende Auswirkungen auch für die Stadt Laufenburg. Im Mai hatte Kämmerin Andrea Töndle die coronabedingten Einnahmeausfälle auf 3 bis 5 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommen noch Mehrausgaben in unbekannter Höhe.

Ortsvorsteher Der Ortsvorsteher und ein oder mehrere Stellvertreter werden nach der Wahl der Ortschaftsräte vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrats aus dem Kreis der zum Ortschaftsrat wählbaren Bürger, die Stellvertreter aus der Mitte des Ortschaftsrats gewählt. (...) Der Ortsvorsteher ist zum Ehrenbeamten auf Zeit zu ernennen. Seine Amtszeit endet mit der der Ortschaftsräte. Er ist zu verabschieden, wenn er die Wählbarkeit verliert. (...) Der Ortsvorsteher vertritt den Bürgermeister (...) ständig bei dem Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrats und bei der Leitung der örtlichen Verwaltung. (...) Ortsvorsteher können an den Verhandlungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen. Aus: Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Paragraph 71.

In dieser schwierigen Situation machten die beiden Ortsvorsteher Michaela Kaiser und Manfred Ebner einen außergewöhnlichen Vorschlag für Einsparungen: Sie wollten dauerhaft auf 25 Prozent ihrer Entschädigung verzichten, um einen symbolischen Sparbeitrag für den Stadthaushalt zu leisten. Die Reduzierung sollte rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres erfolgen. Die Stadtverwaltung Laufenburg prüfte das außergewöhnliche Anliegen der beiden Ortsvorsteher. Von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Waldshut kam die Auskunft, dass eine rückwirkende Senkung der Bezüge möglich sei.

Die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Ortsvorsteher ist in einem Landesgesetz geregelt. Je nach Größe der Ortschaft wird dort ein Mindest- und ein Höchstbetrag für die Aufwandsentschädigung genannt. Dieser liegt für Ortsvorsteher von Orten mit 500 bis 1000 Einwohnern, was also der Größe Rotzels entspricht, aktuell zwischen 1744 und 3262 Euro monatlich, für Ortsvorsteher von Orten mit 1000 bis 2000 Einwohnern, worunter Luttingen fällt, zwischen 2392 und 4100 Euro.

Laufenburg Wegen Geld wird keiner zum Feuerwehrmann Das könnte Sie auch interessieren

Tatsächlich konnten Michaela Kaiser und Manfred Ebner von solchen Summen aber schon jetzt nur träumen. Denn die Stadt Laufenburg zahlte ihren Ortsvorstehern schon jetzt nur 40 Prozent des Mindestbetrags. Im Falle des Rotzeler Ortsvorstehers sind dies aktuell 698 Euro, im Falle des Luttinger Ortsvorstehers 957 Euro. Nun gibt es rückwirkend nur noch 30 Prozent des Mindestbetrags als Aufwandsentschädigung, was 523 beziehungsweise 718 Euro entspricht. Unter dem Strich spenden Michaela Kaiser und Manfred Ebner der Stadt damit nach Adam Riese allein dieses Jahr fast 5000 Euro – ein gar nicht mal so kleiner und sicherlich mehr als nur symbolischer Betrag.

In der Gemeinderatssitzung machten die beiden Ortsvorsteher kein großes Aufheben um ihre Entschädigung. Gegenüber dem Bürgermeister hatten sie im Vorfeld erklärt, dass sie dieses Jahr wegen der Kontaktbeschränkungen ohnehin kaum Bürgersprechstunden oder Jubilarsbesuche hätten abhalten können – eine Senkung der Aufwandsentschädigung sei also voll in Ordnung.