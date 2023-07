Einen bleibenden Eindruck beim begeisterten Publikum der Laufenburger Kulturtage „Fliessende Grenzen“ hinterließ am Sonntagabend in der sehr gut besuchten Stadthalle von Laufenburg/CH das Orchestra Mondo. Um Sonja Wunderlin vom Kulturausschuss beider Laufenburg zu zitieren: „Das ist ein Abend für die Seele!“

Gypsy-Swing und Tango hervorragend kombiniert

Die vier Musiker kommen aus Bayrisch Schwaben, sie teilen eine Leidenschaft für den Gypsy-Swing und den Tango, zwei Musikstilen, die sie beim Laufenburg Konzert hervorragend kombinieren. In dieser Besetzung stehen sie nun seit etwa eineinhalb Jahren gemeinsam auf der Bühne. Anja und Stefan Baldauf waren in der Region zuvor schon alt Teil einer anderen Formation zu hören – und zwar als Zydeco Annie and Swamp Cats.

So geht es weiter Julia Pleninger, Natalia Dauer, Doris Eisenburger: „Die Mondscheinsonate“ Konzert und Lesung für Kinder ab vier Jahren am Donnerstag, 3. August, 15 Uhr im Schlössle Laufenburg, Eintritt für Kinder 5 Euro/Franken, für Erwachsene 10 Euro/Franken. Das ganze Parogramm auf der Homepage der Stadt Laufenburg www.laufenburg.de/tourismus-info/highlights/kulturtage

Das Orchestra Mondo nahm die Gäste am Sonntagabend als instrumentale Combo mit auf eine Reise durch die Welt des Gypsy Swings und der Musettes über den Tango bis hin zum Balkan. Sie entführte auf eine kleine musikalische Zeitreise in die 20er- bis 40er-Jahre, die sich in Songs wie „I‘ve Found a New Baby“ oder “Swing Guitars“ widerspiegelten, bis hin zu Stücken „Bei Dir war es immer so schön“ oder „Arrivederci Roma“.

Dennis Wendel spielt den Kontrabass mit einer zusätzlich aufgezogenen fünften Saite. | Bild: Anne-Kathrin Ragusa

Den gefühlvollen Titel „Liebling mein Herz lässt dich grüßen“ brachte Dennis Wendel auf seinem Kontrabass auf eine ganz besondere Art zum Klingen – es wurde mit einer fünften Saite versehen, um mit einem Bogen einen celloähnlichen Sound zu erzeugen, was bei den Zuhörern sehr gut ankam. Das Akkordeon wurde gespielt von Anja Baldauf, die eins war mit ihrem Instrument und es voller Hingabe spielte. Gemeinsam mit Raffael Müller (Akustik-Gitarre) führte sie mit Charme und Witz durch den Abend. Raffael Müller überzeugte mit seiner Selmer-Gitarre à la Django Reinhardt, besonders mit dem Tango „La Cumparsita“, und Stefan Baldauf brachte seine Schlagzeugfelle mit einer Leichtigkeit zum Schwingen, was dem Ganzen einen runden Sound verlieh.

Diese vier Musiker beherrschen ihr Handwerk

Nicht nur toll anzuhören, sondern auch anzusehen war, wie die Spielfreude der Musiker direkt auf das Publikum überswingte. Ob bei langsameren Kompositionen wie “ Oblivion“, welches das bittersüße Gefühl der Melancholie weckte oder temperamentvolleren Stücken wie „Bossa Dorado“, das die Stimmung anheizte – diese vier Musiker beherrschen ihr Handwerk und haben das Publikum an diesem Abend verzaubert.

Nach einer Zugabe und Standing Ovations versprach das Orchestra Mondo wieder einmal nach Laufenburg zu kommen. Abschließend lässt sich sagen: Ihre Musik berührte das Herz und sie packte einen in eine weiche Wolke aus Nostalgie, in die man sich hineinfallen lassen und zu träumen beginnen kann.