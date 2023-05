Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg gibt am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, ihr Jahreskonzert in der Rappensteinhalle in Laufenburg. Dabei wird der Verein Dirigent Illia Kravchenko vorstellen, der zum ersten Mal die Leitung innehaben wird. Zu diesem Anlass hat die Stadtmusik ein buntes Programm zu bieten, das unterschiedliche Stilrichtungen umfasst. Neben traditionellen Märschen wie dem „Großherzog Friedrich von Baden“ gehören eine Suite mit Barock-Motiven, aber auch moderne Interpretationen zum Repertoire, das die Stadtmusik zum Besten geben wird.

Freuen kann sich das Publikum auch auf den Hit „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams und einen Bon-Jovi-Hit-Mix. Derzeit befindet sich die Stadtmusik in den letzten Zügen ihrer Vorbereitung auf das Konzert, das nach krankheitsbedingter Verschiebung nun endlich stattfinden kann. Am Probewochenende, das eine Woche vor dem Konzert stattgefunden hat, haben die Stücke ihren finalen Schliff erhalten.

Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich. Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg hofft auf viele Konzertbesucher und freut sich, wieder auf der Bühne Platz nehmen zu dürfen.