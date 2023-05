Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Laufenburg, der in diesem Jahr im Gasthaus Sonne in Rotzel stattfand, standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder: Für 40 Jahre im Verein wurden Veronika Baldischwieler, Herbert Denz, Irma Ebner, Fritz Gerteis, Rudolf Ruch, Franz Pius Toniato, Friedolin Wassmer, Roland Werner und Christian Zimmermann sowie für 25 Jahre Walter Ebner geehrt. Die Ehrungen fanden zuvor auch bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauverbandes statt.

Von den 53 Mitgliedern waren 16 Mitglieder und Gäste gekommen. Unter ihnen befanden sich die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverbandes, Michaela Berthold-Sieber, sowie als Referenten, der Naturschutzwart und Projektleiter des Naturschutzbunds (Nabu), Ralf Engel. Sein Thema waren die naturnahen Gärten.

Johannes Zeller konnte in seinem Bericht, zum ersten Mal als Vorsitzender, auf zwei Vorstandssitzungen verweisen. In ihnen wurde die Marschroute für 2023 festgelegt. So fanden im Februar Schnittkurse für 25 Teilnehmer statt. Außerdem wurde der Besuch des Lehrbienenstandes am 13. Mai, um 9.30 Uhr angeregt, an dem Rolf Briegel vom Imkerverein Hauenstein einen Vortrag über den Nutzen der Bienen und Wildbienen halten wird. Am Sonntag, 25. Juni findet eine Wildkräuterwanderung um Laufenburg herum mit Michaela Berthold-Sieber statt. Im Juli/August sind Informationen über Selbstversorgungsgärten bei Jürgen Zell in Binzgen geplant. Im September/Oktober sind mit den Kindern der Hans-Thoma-Schule Apfellese und Mostpressen in der Praxis geplant, erklärte Beat Oeschger, Vorsitzender des Fördervereins der Hans-Thoma-Schule.

Danach legte der bisherige Vorsitzende und jetzige Kassierer Fridolin Wassmer seinen Kassenbericht vor, der mit einem kleinen Minus abschloss und von den Kassenprüfern Fritz Ebner und Franz Toniato geprüft. Fritz Ebner stellte den Antrag, Kassierer und Vorstand zu entlasten, was einstimmig erfolgte.