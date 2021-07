Die Basler Firma NWD Immobilien stockt ihre Mehrfamilienhäuser Bergstraße 9, 11 und 13 in Laufenburg auf. Die Zahl Wohneinheiten werde sich von derzeit 18 auf 22 erhöhen, teilte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Bauausschuss mit. Weil es sich um Innenverdichtung eines bestehenden Wohnbereichs handele, müssten keine zusätzlichen Stellplätze geschaffen werden. Die Bergstraße sei abends und wochenends schon jetzt meist zugeparkt. Der Investor habe sich deshalb bereiterklärt, hinter den ebenfalls in seinem Besitz befindlichen Häusern Bergstraße 18 und 20 freiwillig 16 Stellplätze zu schaffen. Der Bürgermeister und der Bauausschuss begrüßten dies ausdrücklich.

Bild: Vonberg, Markus

Eigentlich hatte NWD südlich der Häuser Bergstraße 9-13 ein Parkdeck errichten wollen. Dieses Vorhaben sei aber an den Einsprüchen von Nachbarn gescheitert, so Krieger. In einem Parkdeck müssten nachts Lärmwerte eingehalten werden, die in diesem Falle überschritten worden wären. Die Stellplätze werden etwa 100 Meter von den Mehrfamilienhäusern entfernt angelegt und sind über den Wolfsgrubenweg erreichbar. Stadtrat Jürgen Weber (Grüne) sorgte sich, ob sie dort insbesondere bei Regen oder im Winter in Anspruch genommen würden. Er mache sich darüber angesichts des bestehenden Parkplatzmangels keine Sorgen, antwortete Krieger.

Auch in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats sollte später ein Anwohner der Bergstraße die Parkplatzsituation ansprechen: „Warum gibt es kein Konzept fürs Anwohnerparken mit entsprechenden Gebühren, die im Verhältnis zur Grundsteuer stehen?“. Die Stadt setze bisher darauf, dass beim Parken die geltenden Regeln eingehalten werden und kontrolliere dies auch, so der Bürgermeister.