Ab dieser Woche werden in den Laufenburger Kindergärten freiwillige Corona-Schnelltests durchgeführt. Dies teilte Bürgermeister Ulrich Krieger am Rande der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit. Die Tests werden in manchen Einrichtungen durch die Erzieher und in anderen durch die Eltern selbst verrichtet. Dafür wurden die Mitarbeiter der Kindergärten vom DRK geschult, die Test werden von der Stadt gestellt. Man fahre bewusst zweigleisig, um Erfahrungen zu sammeln, so Krieger.

Einwilligung der Eltern

„Wir haben alle Eltern nach ihrer Einwilligung gefragt und gut 60 Prozent machen mit. Das ist eine gute Quote“, so Ulrich Krieger erfreut. In Laufenburg gibt es insgesamt acht Kindergärten, davon sechs in städtischer Trägerschaft. Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten mehrfach Kindergartengruppen wegen positiver Corona-Fälle geschlossen werden.