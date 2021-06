Etwa ein Jahr nach Beginn liegen die Arbeiten zur Sanierung der Hans-Thoma-Schule auf dem Rappenstein in Laufenburg weiter sowohl im Zeit- wie im Kostenplan. Doch auch wenn das 7,3 Millionen-Euro-Projekt wie vorgesehen in etwas über einem Jahr zum Ende der Sommerferien 2022 abgeschlossen sein wird, bedeutet das nicht das Ende der baulichen Investitionen in die kommunalen Schulgebäude. Im Stadtteil Rhina stehen der Bau einer Mensa für die Hebelschule und die Sanierung der Turnhalle an. Am Montag informierte sich der Gemeinderat vor Ort über alle drei Baumaßnahmen.

Auf dem Rappenstein fanden die Stadträte die Sanierung in allen erdenklichen Bauphasen vor. Bereits abgeschlossen ist sie seit Herbst beziehungsweise Jahresende 2020 im Aufenthaltsraum und in einigen Fachräumen des 1973 in Betrieb genommenen Neubaus sowie im kompletten 1932 fertiggestellten Altbau. Seit Januar in Ausführung und bis 12. Juli abgeschlossen sein sollen die Arbeiten in den Klassenzimmern, Fach- und Verwaltungsräumen der Ebenen II und IV des Neubaus. Hier ist auch bereits das oberste der drei Dächer saniert und mit einer Photovoltaikanlage bestückt. Demnächst beginnen werden die Arbeiten in den Klassenzimmern und Fachräumen der Ebenen I und III des Neubaus, im Foyer und im Treppenhaus sowie an den beiden restlichen Dachflächen. Nicht saniert wird der 1997 errichtete Anbau.

„Es läuft gut. Die Baustelle macht Spaß“, fasste Bürgermeister Ulrich Krieger den bisherigen Verlauf der Sanierung zusammen. Architekten, Handwerker, Schulleitung und Stadtverwaltung arbeiteten Hand in Hand. „Nur so gelingt es uns, den engen Zeitplan auch umzusetzen.“ Projektleiterin Yvonne Reich vom Büro Ernesto Preiser (Waldshut-Tiengen) und auch Rektorin Janine Regel-Zachmann bestätigten dies. Erleichtert wurden die Arbeiten durch den Umstand, dass wegen der Corona-Pandemie die Schule viele Wochen im Lock-down größtenteils leer stand.

Möbel sind derzeit im Foyer der Hans-Thoma-Schule aufgestapelt, die der Gemeidnerat nach der Hebelschule ebenfalls besichtigte. | Bild: Vonberg, Markus

Bis zum Beginn der Sommerferien wird die Sanierung aber wieder bei laufendem Schulbetrieb erfolgen müssen. Nächste Woche ziehen die im bisher noch nicht sanierten Teil des Neubaus untergebrachten Klassen in die frisch sanierten Klassenzimmer. Danach beginnen dort die Abbrucharbeiten.

Ebenfalls bereits dieses Jahr soll an der Hebelschule in Rhina der Umbau eines nicht mehr benutzten Heizraums zur Mensa beginnen. Voraussetzung dafür ist die Bewilligung des beim Land beantragten Zuschusses in Höhe von 70 Prozent der auf 450.000 Euro veranschlagten Kosten. „Es gibt einen Sanierungsstau“, sagte Rektorin Stefanie Brandt über die Notwendigkeit von baulichen Maßnahmen an dem 1962 in Betrieb genommenen Gebäude. So besitze die Schule im Augenblick weder einen Musik- noch einen Religionsraum. Der Einbau der Mensa im ehemaligen Tankraum soll Platz schaffen für zwei Klassenzimmer. „Das wird nicht die einzige Maßnahme bleiben“, versprach der Bürgermeister.

Zur Baustelle werden soll auch die denkmalgeschützte Rhinemer Turnhalle aus dem Jahr 1926, die der Gemeinderat ganz zu Beginn seiner Besichtigungstour besuchte. Auch hier ist der Sanierungsbedarf offensichtlich. So ist das Dach des Hauptgebäudes und des zusammen mit der Hebelschule errichteten Anbaus undicht. Wie bei den beiden Schulen wird auch bei der Sanierung der Turnhalle das Büro Preiser Regie führen. Zunächst soll erhoben werden, was alles genau erledigt werden muss.