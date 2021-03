Die Immunisierungen in Luttingen erfolgen als zusätzliches Angebot zu den Impfungen im Kreisimpfentrum Tiengen. Die Gemeindeverwaltungen von Laufenburg, Murg und Albbruck hatten die Berechtigten bereits vergangene Woche schriftlich über die Impfmöglichkeit informiert. Bis Dienstag konnte sich melden, wer den Termin in Anspruch nehmen wollte. Die Rückmeldungen wurden nach dem Alter priorisiert. Der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger geht davon aus, dass bis spätestens Montagabend schriftlich alle Impfberechtigten informiert sein werden. Die Verteilung der Impfzusagen erfolge durch die Gemeinden über Boten.

Von den 400 Impfdosen stehen entsprechend der Einwohnerzahl 140 Laufenburg sowie Murg und Albbruck jeweils 130 zu. Die Impfungen werden nach Alter verabreicht, die ältesten Berechtigten kommen zuerst dran. „Sollte Impfwilligen kein Terminangebot gemacht werden können, so werden diese auf die Warteliste gesetzt und dann zum Beispiel bei Absagen oder einer kurzfristigen Erhöhung der Impfdosen von uns nachträglich benachrichtigt“, erklärte der Laufenburger Bürgermeister. Aktuell arbeite das Kreisimpfzentrum Tiengen die Wartelisten ab. Dies führe zu Veränderungen bei der Anzahl der in Luttingen Impfberechtigten, so Krieger.

Die ärztliche Leitung des Impfzentrums Luttingen übernimmt Olaf Boettcher, Laufenburger Hausarzt und Pandemiebeauftrager des Landkreises. Boettcher erklärte unserer Zeitung, dass er zusammen mit fünf weiteren Ärzten des Kreisimpfzentrums Tiengen die Impfungen vornehmen und dabei von zwölf Mitgliedern eines mobilen Impfteams aus Freiburg unterstützt werde. Verabreicht wird laut Boettcher wie bei den anderen dezentralen Impfaktionen im Landkreis der mRNA-Impfstoff von Moderna. Weitere 20 Helfer aus den Gemeindeverwaltungen sind beispielsweise im Anmeldebereich eingesetzt.

Das Impfzentrum wird um 10 Uhr öffnen. Boettcher geht davon aus, dass bis gegen 17 oder 18 Uhr alle Impfungen vollzogen sein werden. Bürgermeister Krieger erklärte, dass Laufenburger Senioren bei Bedarf das Fahrdienstangebot des Stadtseniorenrates Laufenburg (Telefon 07763/34 33) nutzen könnten, um zum Impfzentrum zu gelangen.

„Es ist für uns eine große Freude, dass das mobile Impfzentrum in Laufenburg zustande kommt und wir damit unseren Einwohnerinnen und Einwohnern über 80 Jahre ein Impfangebot machen können“, betonte Krieger auch im Namen seiner Murger und Albbrucker Amtskollegen. Für alle drei Bürgermeister sei das mobile Impfzentrum eine Herzensangelegenheit.