von Susanne Eschbach

Für Entdecker: Ausstellung in Rheinfelden

Was gibt es zu sehen?

In aufgeklappten Holzkisten verbergen sich in rund 230 Objekten kleine Geschichten, die dem Besucher Theodor Heuss und seine Frau Elly Heuss-Knapp in der Rathausgalerie näherbringen. Theodor Heuss wurde 1949 zum ersten Bundespräsidenten gewählt, gestaltete zuvor das Grundgesetz mit und setzte sich als liberaler Journalist und Politiker für die Demokratie in Deutschland ein.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Corona-bedingt ist die Ausstellung nicht frei zugänglich, sondern kann immer samstags um 9 und um 11 Uhr besichtigt werden. Anmeldung unter 07623/95 430 oder s.franosz@rheinfelden-baden.de

Was kostet der Eintritt?



Der Eintritt ist frei.

Kalligraphie – die Kunst der schönen Schrift. | Bild: Peter Haußmann

Für Künstler: Kalligraphie in Bad Säckingen



Was gibt es zu erleben?

Der Freundeskreis Nagai beginnt zum Abschluss der Sommerferien am 6. September um 14 Uhr im Haus Fischerzunft eine neue Reihe von Workshops in Shodo, der japanischen Kalligraphie. Kalligraphie ist die Kunst des „Schönschreibens“ von Hand mit Federkiel, Pinsel, Filzstift oder anderen Schreibwerkzeugen.Das Thema am ersten Nachmittag heißt Sanpo, zu Deutsch: Spaziergang.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es?

Die Hygiene-Vorschriften werden erfüllt. Mund-Nasenmaske mitbringen.

Auskunft und Anmeldung? Bei Peter Haußmann unter Telefon 07761 5538502 oder info@djg-nagai-saeckingen.de

Eine Stadtführung durch Laufenburg/Schweiz. | Bild: Miloslavic Hrvoje

Für Familien: Stadtführung durch Laufenburg/Schweiz



Was gibt es zu erleben?

Ein kompetenter Stadtführer führt ab am Sonntag, 6. September, um 14 Uhr durch die mittelalterlich geprägten Gassen Laufenburgs und zeigt dir die Highlights wie die Barockkirche St. Johann mit denn Seitenaltären und den gotischen Fenstern. Den Ausblick auf dem Schlossberg und vom Burgried auf das Städtchen, über die aneinandergeschmiegten Dächer oder die verschiedenen Brunnen in der Altstadt. Treffpunkt ist um 13.50 Uhr der Laufenbrunnen am Laufenplatz.

Welche Sicherheitsvorgaben gelten?

Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Was kostet der Eintritt?

Es ist keine Anmeldung erforderlich; der Eintritt ist frei