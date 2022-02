von Brigitte Chymo

Was kommt nach dem Schulabschluss? Bei der Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten ist es für Schüler nicht leicht, das Passende zu finden. Information und Orientierung an den Schulen kommt eine wichtige Rolle zu. So wie jetzt an der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg, wo am Montag zum Einstieg der jährlichen Projekttage eine Berufswahlmesse stattfand.

176 Schüler der Klassen 8 und 9 konnten dabei in Berufswelten einsteigen. Elf Betriebe aus dem Handwerks-, Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich standen Rede und Antwort: Die Stadt Laufenburg, das Kreisforstamt, das ASB-Seniorenheim, Holzbau Bruno Kaiser, Energiedienst, Debeka Versicherungen, Sparkasse Hochrhein, Sedus Stoll, Franke Food Service und Freudenberg Technologies. Die Firma Schleith hatte sich digital zugeschaltet. „Wir sind breit aufgestellt“, sagte Natalie Schmid, Beauftragte für Berufsorientierung an der Hans-Thoma-Schule, die mit Konrektor Fabian Zoller-Wunderlich die Messe organisiert hatte.

Im Vorfeld hatten die Schüler einen Leitfaden für Fragen an die Betriebe erhalten, diese hatten Auszubildende mitgebracht, um die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten. Außerdem konnten die Schüler an Vorträgen der Firmen teilzunehmen. „Die Firmen zeigen vor allem auch Aufstiegsmöglichkeiten auf. Wer einmal Schreiner lernt, muss das nicht sein ganzes Leben lang bleiben“, sagt Schmid. Wie bewerbe ich mich, wie verhalte ich mich in einem Vorstellungsgespräch? Die Berufswahlmesse gab in einem Bewerbungstraining Antworten und Tipps aus der Praxis. Zudem gab es die Möglichkeit, einen Eignungstest zu machen.

Durch Corona sei die Berufsorientierung noch wichtiger geworden, so Schmid. Denn in der Pandemie konnten die Schüler weniger in die Betriebe gehen und ein Praktikum machen. „Viele wollen jetzt auf weiterführende Schulen“, weiß Schmid. An der Hans-Thoma-Schule ist die Berufswahlmesse nur ein Baustein zum Thema Berufsorientierung. „Wir wollen die Berufsorientierung ausweiten und hätten am Ende gerne ein festes Programm“, so der Konrektor. Für das besondere Engagement im Bereich Berufsorientierung wird die Hans-Thoma-Schule dieser Tage mit dem Preis „Bildungspartnerschaften digital“ ausgezeichnet. Bei diesem Preis steht die digitale Transformation der Berufe im Mittelpunkt, die auch für die Berufsorientierung an den Schulen Veränderungen mit sich bringt.