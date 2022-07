Der Musikverein Luttingen hat die Corona-Unterbrechung unter anderem dazu genutzt, ein neues Festkonzept auszuarbeiten. Auf dem Gelände rund um die Möslehalle findet vom 16. bis 17. Juli das dabei entstandene „Summerfäscht“ statt. Dies bietet den Vorteil, das Fest bei schlechtem Wetter in die Möslehalle verlegen zu können. Die Festeröffnung wird am Samstagabend um 17 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Hochsal gefeiert. Ab 21 Uhr wird DJ Joe für Stimmung sorgen und zu einer Disco-, Rock- und Schlagerparty einladen. Am Sonntag begrüßt die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl die Festbesucher ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppen-Konzert.

Das Nussbaumfest des Musikvereins Luttingen fand zuletzt 2019 statt. Nun wird es eine Neuauflage dieses Festes mit einigen Neuerungen geben.

Die Mittagsunterhaltung übernehmen befreundete Vereine, darunter das Harmonika-Orchester Murg mit Unterstützung des Harmonika-Orchesters Klettgau, die zum ersten Mal in Luttingen begrüßt werden können. Da der Musikverein Luttingen außerdem auf der Suche nach Verstärkung und neuen Jungmusikern ist, findet am Sonntag ab 14 Uhr eine Instrumentenvorstellung im nebengelegenen Probelokal des Vereins statt. Dabei können sich Interessierte die Instrumente anschauen, sie kennenlernen und natürlich mit Unterstützung einiger Musiker auch ausprobieren. Damit das neue Summerfäscht ein voller Erfolg wird, hofft der Verein darauf, zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. „Wir freuen uns sehr darüber, den Leuten in diesem Sommer unser neu gestaltetes Fest präsentieren zu können und hoffen, dass es entsprechend angenommen wird“, so Carmen Sutter, Vorsitzende des Vereins.