Die Maßnahmen rund um das neue Bürgerbüro der Stadt Laufenburg sind in vollem Gange. In jüngster Sitzung des Gemeinderats am Montagabend berichtete Bürgermeister Ulrich Krieger, dass die Arbeiten für die städtische Einrichtung schneller als erwartet voranschreiten.

Vor dem Gebäude steht auf einer großen Plane, dass die Bürger gespannt sein dürfen auf das neue Bürgerbüro, das ja bekanntlich wegen Platzmangels im eigentlichen Rathaus nun im Gebäude Hauptstraße 32 – direkt gegenüber dem Rathaus gelegen – ab dem Herbst ein neues bürgerfreundlich gestaltetes Domizil bekommen wird. Noch verwehren allerdings Bautafeln den Einblick in die zukünftigen Räume. Der Bestand des betreffenden Gebäudeteils wird zunächst bis auf den Rohbau zurück gebaut. Erst danach erfolgt der entsprechende Ausbau.

Ausschreibung weiterer Arbeiten

Eine Ausschreibung für die Schreinerarbeiten ist zwar schon erfolgt, jedoch lagen in der Gemeinderatsitzung am Montagabend hierzu noch keine Ergebnisse auf den Tischen der Stadträte. Erst am Dienstag, 25. April sollen die bis dahin eingegangenen Angebote geprüft und dann direkt von Bürgermeister Ulrich Krieger Aufträge vergeben werden.

Damit das Aufmaß und die Materialbestellungen für die Schreinerarbeiten schnellst möglichst getätigt werden können, bevollmächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, die Ausführung der Schreinerarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Eine Kostenberechnung von Anfang des Jahres ergab Bruttokosten für dieses Gewerk in einer Höhe von rund 62.000 Euro.

Allerdings sind seither noch einige weitere Leistungen dazugekommen, sodass nunmehr eine Bruttosumme von rund 70.000 Euro von Bürgermeister Ulrich Krieger genannt worden ist. Neben diversen Türen und Möbeln ist im Ausschreibungsumfang auch die knapp sechs Meter lange Theke, quasi das Herzstück des zukünftigen Bürgerbüros, enthalten.