Laufenburg (ska) Nicht immer dreht sich alles nur um den Mountainbikesport. „E-Bikes for Everyone“ lautet deshalb der Slogan von „E-Biker Laufenburg“, der größte E-Bike-Store am Hochrhein, der jetzt direkt an der Waldshuter Straße in Laufenburg an der Kreuzung zur A98, im Gewerbegebiet Rütte West, eröffnet worden ist. Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dreht sich alles um das E-Bike in allen Variationen. Ob für das Gelände, für die Berge, in der Stadt oder als Lastenrad für Familien, Unternehmen und Visionäre. Aber auch für ältere Menschen die einfach mobil sein möchten und Menschen mit Einschränkungen, deren Gesundheit die Nutzung eines handelsüblichen Fahrrades nicht mehr zulässt und nicht zu vergessen für Kinder. Bei E-Biker in Laufenburg ist alles vorhanden, was die Leute zurück aufs Rad bringt und keine Ausreden mehr zulässt.

Hinzu kommt ein umfangreicher Service durch insgesamt 13 Mitarbeiter, die alles aus dem Fahrradsektor stammen und im Radsport zu Hause sind. Eine umfangreiche, gläserne Werkstatt mit insgesamt vier Arbeitsplätzen und einem Servicepoint kommt hinzu. Auf einem Indoor-Testparcour können die Räder getestet werden und eine große Auswahl an Zubehör und Ausrüstung runden das Gesamtpaket ab.

Gerade mal ein Jahr hat es vom Spatenstich bis zu Eröffnung gedauert. „Fast zumindest“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Strasser. Denn eigentlich sollte die Eröffnung schon Anfang April sein. Doch die Corona-Pandemie hat der geplanten Eröffnungsfeier einen Strich durch die Rechnung gemacht. So hat sich die Eröffnung des neuen Unternehmens um drei Wochen verschoben. Eine Zeit, die die Mitarbeiter gut genutzt haben. Denn: „Wir hatten Zeit uns als Team und als Unternehmen in Ruhe kennen zu lernen“, so Strasser weiter. Und dass alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen, ist nicht zu übersehen. Nicht nur die Mitarbeiter in der Werkstatt haben bereits alle Hände voll zu tun. „Der Reparaturservice bei uns ist bereits groß gefragt“, freut sich Filialleiter Florian Strasser. Denn die Werkstatt kümmert sich nicht nur um die Räder von E-Biker selbst. „Wir reparieren alle gängigen Marken, auch wenn sie nicht in unserem Haus gekauft worden sind“, verspricht Florian Strasser. Und es werden auch Räder zur Reparatur angenommen, die über keinen eingebauten Rückenwind – sprich Elektromotor – verfügen. Und egal ob beim Neukauf eines Rades oder im Falle einer Reparatur, E-Biker Laufenburg bietet einen umfangreichen und schnellen Hol- und Bringservice. Die Werkstatt ist gleichzeitig auch ein Shimano-Servicecenter und verfügt daher über einen exzellenten Fahrradservice mit den neuesten Technologien.

Cannondale, Corratec, Focus, Giant, Hercules, Pfau-Tec, Stromer, M1 und nicht zuletzt XCYC. Bei E-Biker Laufenburg sind alles führenden E-Bike-Marken zu finden. „Wir haben alle Räder vom Einstiegspreis bis zum Profirad“, verspricht Florian Strasser. Hinzu kommt ein umfangreiches Leasingangebot. „Schon ab 49 Euro ist man mit dabei“, macht einem der Filialleiter das E-Bike fahren schmackhaft. Auch das Bike-Leasing „Job-Rad“ für Unternehmen ist mit im Programm. Aus diesem Grund kommt E-Biker auf Wunsch auch direkt in die Firma und stellt die Modelle in einem Präsentationsfahrzeug vor. „Wir bieten den Mitarbeitern, dass die Räder direkt auf dem Firmengelände ausprobiert werden können“, erklärt Strasser weiter. Und gerade für Unternehmen dürften auch die Pick Up-Modelle von XCYC interessant sein. Denn die stabilen E- Lastenräder, die über ein zulässiges Gesamtgewicht von 250 Kilogramm verfügen, können in den Betrieben vielseitig eingesetzt werden. Die Bikes werden von einer gemeinnützigen Werkstatt im Schwarzwald hergestellt und beim Kauf Bundesweit mit 3000 Euro bezuschusst.

Aber auch an die Menschen mit körperlichen Einschränkungen hat das E-Biker-Team gedacht. „Wir ermöglichen zum Beispiel Menschen nach einem Schlaganfall und einer halbseitigen Lähmung, dass sie trotz allem wieder mobil werden können“, erklärt Jürgen Strasser. Bequem auf drei Rädern, einer sicheren und komfortablen Sitzgelegenheit und einer durchdachten Technologie, versprechen die Räder auch Menschen mit Einschränkungen wieder mehr Mobilität und die Teilnahme am täglichen Leben. Und wer sich selbst mit der E-Bike-Welt vertraut machen möchte, kann eine Fahrt auf einem Testrad wagen oder eine Runde auf dem Indoor-Testparcour drehen. „Auf dem Parcour können wir das Fahrverhalten der Kunden genau beobachten“, erklärt Jürgen Strasser. So ist gut zu erkennen, ob die Rahmengröße stimmt und wie der Kunde mit dem Rad insgesamt zurechtkommt. Aufgrund dessen kann jedes Rad individuell auf den Kunden abgestimmt werden.

Insgesamt 80 Parkplätze auf dem Gelände vor dem Geschäft sorgen dafür, dass jeder Kunde in den E-Biker-Genuss kommen kann.

Von dem besonderen Service von E-Biker Laufenburg profitieren auch Feriengäste und Kunden, die spontan einen Ausflug mit dem E-Bike machen möchten. „Wir vermieten auch E-Bikes“, so Jürgen Strasser. Die Räder können schnell und unkompliziert direkt im Geschäft reserviert werden.