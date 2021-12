Der Polizeiposten Laufenburg hat einen neuen Leiter. Seit 1. November ist Jürgen Rotzinger (55) Chef der Dienststelle, die für Laufenburg und Murg zuständig ist. Ihr bisheriger Chef Stephan Frei (46) hat die stellvertretende Leitung der Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen übernommen. Vertreter der Polizei und der beiden Gemeinden verabschiedeten Frei am Freitag im Ratssaal Laufenburg Frei und hießen Rotzinger willkommen.

Der in Albbruck geborene, aufgewachsene und heute auch dort wohnende Polizeihauptkommissar Rotzinger kennt Laufenburg gut. Während seiner zehnjährigen Zeit als Zollbeamter war er auch am Grenzübergang Altstadt tätig. Nach seinem Wechsel 1992 in den Polizeidienst war er für kurze von Bad Säckingen nach Laufenburg abgeordnet. Nach der Absolvierung der Fachhochschulreife und einem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wurde Rotzinger zunächst 2001 in Bad Säckingen stellvertretender Dienstgruppenleiter und wechselte dann 2004 nach Waldshut-Tiengen zum Ermittlungsdienst, wo er mit der Aufklärung von Straftaten befasst war. Rotzinger ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. „Ich bin gerne hierhergekommen“, sagte er über seinen neuen Posten.

Sein Vorgänger Frei verlässt Laufenburg nach zweieinhalb Jahren – das ist wenig verglichen mit Franz Brüstle, der den Posten vor Frei 15 Jahre lang leitete. Baldigere Wechsel werde es in diesen Positionen wegen der neuen Stellenbewertung jetzt häufiger geben, erklärte der Leitende Polizeidirektor Uwe Oldenburg vom Polizeipräsidium Freiburg. Von Polizisten, die in der Karriereleiter aufsteigen wollten, werde erwartet, dass sie vorher an unterschiedlichen Positionen Erfahrungen gesammelt haben. Dies tue nun auch Frei.

Wohl nicht zufällig erwähnte Oldenburg den herannahenden Ruhestand von Albert Zeh, des Leiters des Polizeireviers Bad Säckingen. Die Polizei müsse sich bemühen, in ihrem Personalkörper die für künftige Führungsaufgaben besonders befähigten Kräfte zu finden, so Oldenburg. Zeh selbst wurde noch deutlicher und sagte zu Frei: „Du bist ein Gewächs aus Säckingen. Vielleicht zieht es dich irgendwann wieder einmal dorthin zurück.“

Es sei für ihn fast schon ein Weihnachtsgeschenk, dass die Stelle des Laufenburger Postenleiters schon wieder besetzt werden konnte, erklärte Zeh. Der Erste Polizeihauptkommissar ist Rotzingers direkter Vorgesetzter. Zeh lobte die gute Arbeit der Laufenburger Polizisten, die eine hohe Aufklärungsquote vorweisen können. Er verhehlte aber auch nicht, dass die personelle Situation des mit sieben Soll-Stellen ausgestatteten Posten wegen mehrerer längerer Krankheitsfällen zuletzt nicht gerade optimal gewesen sei.

Auch im Namen seines ebenfalls anwesenden Murger Amtskollegen Adrian Schmidle betonte der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger die Bedeutung der Arbeit des Postens. Nicht zuletzt wegen des Grenzübergangs und des Einzelhandelsgebiets Laufenpark sei Polizeipräsenz hier wichtig. Krieger betonte die traditionell gute Zusammenarbeit beider Gemeindeverwaltungen mit dem Posten.

Für die Kollegen des Polizeipostens bedankte sich Oliver Fürst bei Frei für die gute Zusammenarbeit: „Wir sehen uns wieder. Spätestens wenn es Arbeit gibt.“